Zam Geldi: 18 Bin TL Oldu

Türkiye'de uygulanan yeni ekonomi programında en büyük darbe emeklilere indirildi.



12 bin 500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşı, yüksek enflasyon karşısında oldukça yetersiz kalırken, günden güne satın alma güçlerini kaybeden emekliler bankaların sunduğu kampanyalar ile günü kurtarmaya çalışıyor. 31 Mart seçimleri öncesinde milyonlarca emekliden gelen seyyanen zam talebini, "Hazine'ye yük getirir" açıklaması ile geri çeviren iktidar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 19 banka arasında imzalanan protokol ile emeklilere promosyon zammı yapılmasına karar vermişti.



EMEKLİ PROMOSYONLARI 18 BİN TL'ye YÜKSELDİ



Tüm bankalar için alınan emekli maaşının tutarına göre artış gösteren ve üst sınırı 12 bin lira olarak belirlenen promosyonlar, aradan geçen 5 ayı aşkın sürede Türk lirasının değer kaybı yaşamaya devam etmesi nedeniyle güncellenmek zorunda kaldı.



Çok sayıda özel banka, emekli müşteri sayısını artırabilmek için promosyonlarda rakiplerine kıyasla daha cazip oranlar vermeye başlarken, ortaya çıkan rekabette promosyon tutarları 18 bin liraya kadar ulaştı. Emekli aylığını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren müşterilere ödenen nakit promosyonların ilerleyen aylarda tüm bankalarda güncellenmesi beklenirken, halihazırda en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar merak konusu oldu.



İşte banka banka emekli promosyonlarının güncel tutarı...