Zam bekliyorlardı: Emekliler için konuşulan 2 formül ortaya çıktı
Milyonlarca emekli maaşlarda iyileştirme beklerken yeni bir haber geldi. Masadaki 2 formül ortaya çıktı.
Temmuz ayında emeklilere seyyanen zam verilmemesine tepkiler devam ederken, masada konuşulan iki formül ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin zam beklentisi karşısında "Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" demişti.
Yaklaşık 17 milyon emekli her Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bir üçüncü ikramiye ödenmesi gündeme geldi.
Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Ara zam konusunun ekim ayında TBMM'nin açılması ile gündeme gelmesi bekleniyor.