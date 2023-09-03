Zam bekliyorlardı: Emekliler için konuşulan 2 formül ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin zam beklentisi karşısında "Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" demişti.