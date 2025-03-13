YY Mimarlık’tan Konkordato İlanı: Alacaklılar Toplantısı Tarihi Açıklandı

Konkordato talebinde bulunan borçlular, İcra ve İflas Kanunu'nun 308/h maddesi gereği, rehinli alacaklılarla müzakerelerde bulunarak borç yapılandırılmasını talep etmiştir. Bu kapsamda, rehinli alacaklılarla yapılacak toplantı ise, belirtilen gün ve yerde 14.30 ile 15.30 arasında gerçekleştirilecek.

OY KULLANMA HAKKI VE YASAL SÜRELER

Alacaklılar, İcra ve İflas Kanunu'nun 302. maddesinin 7. fıkrasına göre, toplantının ardından 7 gün içinde (en geç 10 Nisan 2025 mesai saati sonuna kadar) oy kullanma hakkına sahiptir. Oylama, Komiserlik adresi olan İrfan Demirci, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Nish İstanbul Residence C Blok Kat:7 Daire:78 Bahçelievler/İstanbul adresine bizzat başvurarak yapılabilecektir. Posta ile yapılan oy kullanımları ise noter huzurunda verilmedikçe geçerli sayılmayacak.

KİMLİK VE VEKALET BELGELERİ GEREKİYOR

Oy kullanacak gerçek kişi alacaklılarının yanlarında kimlik ve fotokopisi; tüzel kişilerin temsilen oy kullanacakların kimlik ve imza sirküleri fotokopisi; vekaletle oy kullanacakların ise avukatlık kimlik belgesi ve vekaletname fotokopisi bulundurması gerekmektedir. Vekil aracılığıyla oy kullanacaklar, yalnızca avukatla temsil edilebilecektir. Ayrıca, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 74. maddesi gereği, vekillerin konkordatonun kabulü yönünde oy kullanabilmesi için özel yetkilendirilmesi gerekmektedir.

OY KULLANMADIKÇA REDDETMİŞ SAYILACAKLAR

Toplantı ya da iltihak süresi içinde oy kullanmayan alacaklılar, konkordato teklifini reddetmiş sayılacak.

Alacaklılar, toplantı öncesinde veya iltihak süresi içinde, Komiserlik tarafından tutulan belgeleri İrfan Demirci, Çobançeşme Mah. Sanayi Cad. Nish İstanbul Residence C Blok Kat:7 Daire:78 Bahçelievler/İstanbul adresinde inceleyebilirler. Belgelerin incelenmesi, tatil günleri hariç 10:30 ile 17:30 saatleri arasında yapılabilecek.