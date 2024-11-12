Yüzlerce Yıllık Hasat Başladı: Köylüler Büyük Çarşafta Suyunu Sıkıyor: Kilosu 500 Liradan Satılıyor
Mardin'nin meşhur lezzetleri pestil, pekmez ve cevizli sucuk için üretim sezonu başladı. Köylüler üzüm suyunu kazanda kaynatıp büyük çarşaflara dökerek güneşte kurutup satıyor.
Kaynak: AA
Mardin'in yemyeşil bağları, yüzyıllardır olduğu gibi bu yıl da bereketli bir hasada tanıklık ediyor. Bölgenin meşhur lezzetleri pestil, pekmez ve cevizli sucuk için üretim sezonu başladı.
Tarihi bağlarda yetişen üzümler, özenle toplanıp geleneksel yöntemlerle işleniyor. Üzüm suyu, kazanlarda kaynatılarak kıvamlı bir hale getiriliyor ve lezzetli pekmez elde ediliyor. Kalan üzüm suyu ise pestil ve cevizli sucuk üretimi için kullanılıyor.
Pestil yapımında, üzüm suyu büyük çarşaflara dökülerek güneşte kurutuluyor. Bu sayede doğanın tüm lezzeti pestilde toplanıyor. Kilosu yaklaşık 450-500 Liradan satılan cevizli sucuğun yapımı ise biraz daha zahmetli. İncelikle seçilen cevizler, pekmezli karışım içinde kaynatılarak güneşte kurutuluyor.
Mardin'de bu lezzetlerin üretimi sadece bir üretim süreci değil, aynı zamanda yüzyıllardır süregelen bir kültürün devamı. Her bir ürün, bölgenin topraklarının ve insanların emeğinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor.
BİR ÇOK HASTALIĞA KARŞI KORUYOR
Pekmez, pestil ve cevizli sucuk, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri olmasının yanı sıra sağlığımız için de oldukça faydalı besinlerdir. İçerdikleri doğal şekerler, vitaminler ve mineraller sayesinde vücudumuza enerji verir, bağışıklık sistemini güçlendirir ve birçok hastalığa karşı koruyucu etkiler gösterir.
PEKMEZİN FAYDALARI NELER?
İçerdiği doğal şekerler sayesinde hızlı bir şekilde enerji verir. Özellikle yorgunluk ve halsizlik durumlarında tüketilmesi önerilir.
Demir içeriği sayesinde kansızlığa iyi gelir.
C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir.
İçerdiği lifler sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler.
PESTİLİN FAYDALARI NELER?
Meyve suları yoğunlaştırılarak elde edildiği için doğal bir enerji kaynağıdır.
İçerdiği potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller sayesinde kemik sağlığını korur ve kasları güçlendirir.
Antioksidan özellikleri sayesinde vücudu serbest radikallere karşı korur ve yaşlanmayı yavaşlatır.
CEVİZLİ SUCUĞUN FAYDALARI NELER?
İçerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde beyin fonksiyonlarını destekler ve hafızayı güçlendirir.
Kötü kolesterolü düşürerek kalp sağlığını korur.
Ceviz ve pekmez sayesinde yüksek enerji verir.
İçerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.