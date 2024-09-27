Yüzde 81'e Yükseldi! Rekor Seviyede Arttı







Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Bolat, son bir yıl içinde mal ihracatının 262 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. İthalat ise yüzde 10,7 oranında azalarak 27 milyar dolara geriledi.

Bakan Bolat, dış ticaret açığının son bir yılda yüzde 33,6 azalarak 78,7 milyar dolara düştüğünü belirtti. Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 81,5’e yükseldi.