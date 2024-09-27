Yüzde 81'e Yükseldi! Rekor Seviyede Arttı
Ağustos ayında dış talepteki zayıflığa rağmen Türkiye, ihracatta tarihi bir rekora imza attı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ithalatın düşmesiyle dış ticaret açığındaki daralmaya dikkat çekti. Bakan Bolat, ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini değerlendirdi. Türkiye'nin, zayıf dış talebe rağmen ihracatını artırarak 22 milyar dolarlık en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaştığını açıkladı.
Kaynak: AA
Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Bolat, son bir yıl içinde mal ihracatının 262 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. İthalat ise yüzde 10,7 oranında azalarak 27 milyar dolara geriledi.
Bakan Bolat, dış ticaret açığının son bir yılda yüzde 33,6 azalarak 78,7 milyar dolara düştüğünü belirtti. Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 81,5’e yükseldi.
İthalattaki düşüş ve ihracattaki artışın, Türkiye’nin makroekonomik istikrarına katkı sağladığını vurgulayan Bolat, bu gelişmenin net ihracatın büyümeye olumlu etkisini artırdığını kaydetti. Bu durumun aynı zamanda enflasyonla mücadelede de önemli bir rol oynadığını dile getirdi.
OECD’nin Avro Bölgesi için büyüme beklentilerinin düşük olduğunu hatırlatan Bolat, dış talepteki zayıflığa rağmen ihracatın sürdürülebilir bir şekilde artmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.