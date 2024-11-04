‘Yüzde 80’e Kadar İndirim Yapılabiliyordu: 994 Liradan Başlıyor, 10 Bin Lirayı Aşıyor (İşte Sıfır Otomobilin 2025 MTV Ücreti)

Sıfır otomobilde MTV ne kadar, kaç TL? 2025’te uygulanması planlanan yüzde 43,93’lük zam oranının açıklanması ile Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ücretleri merak ediliyordu. Ancak Cumhurbaşkanının diğer vergi ve harçlarda sahip olduğu artırma ve azaltma yetkisi bulunurken, MTV oranlarında farklı bir uygulama söz konusu.

YÜZDE 80’E KADAR İNDİRİM ANLAMINA GELİYOR

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, bu durum pratikte yüzde 80’e kadar indirim yapma esnekliği sağlıyor. Yapılan hesaplamaya göre 2025 MTV oranı en düşük yüzde 8,78, en yüksek ise yüzde 65,89 arasında bir artış gösterebilir.

YENİ ARACIN VERGİSİ 5.804 TL OLACAK

Cumhurbaşkanının bu yetkisini kullanmaması durumunda, değeri 260 bin lirayı aşmayan, 1-3 yaş arası ve 1300 cm³ altında motor hacmine sahip araçlar için MTV, 499 liradan başlayarak 5 bin 804 liraya kadar çıkabilecek. Bu kategoride yeni bir aracın vergisi 5 bin 804 lira olarak hesaplanacak.

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan 1301-1600 cm³ aralığındaki araçlar için ise MTV, 994 lira ile 10 bin 113 lira arasında değişiyor. Bu motor hacmindeki araçlar için en yüksek MTV tutarı ise 10 bin 113 lira olarak belirlendi.