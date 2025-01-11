Yüzde 80 İndirim Yapılacak: İBB Resmen Duyurdu! Elini Çabuk Tutan Kazanacak
Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan İstanbul Maratonu’nun 47’ncisi için hazırlıklar başladı. İBB tarafından milyonlarca kişi için büyük fırsat duyuruldu.
Kaynak: DHA
2 Kasım Pazar günü koşulacak maratonun avantajlı kayıt dönemi açıldı. 31 Ocak’a kadar kayıt yaptıran sporcular, yüzde 80’e varan indirimden faydalanarak sadece 490 TL ödeme yapabilecek.
Geçtiğimiz yıl katılımcı sayısı, yapılan bağış miktarı ve bitiren sporcu sayısında rekorlar kıran maraton, bu yıl da yeni başarılara ev sahipliği yapmayı hedefliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, dünya çapında 25 Gold Label yarıştan biri olan İstanbul Maratonu, binlerce sporcuyu ağırlayacak.
TARİHE GÖRE ÜCRETLER DEĞİŞECEK
Kayıt ücretleri, dönemlere göre farklılık gösterecek:
31 Ocak’a kadar: 490 TL
1 Şubat - 31 Mayıs: 630 TL
1 Haziran - 31 Temmuz: 790 TL
1 Ağustos - 14 Ekim: 895 TL
Her yıl renkli görüntülere sahne olan halk koşusu ise bu yıl da ücretsiz olarak düzenlenecek.
İSTANBUL MARATONU’NUN ROTASI NASIL?
Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu yakası girişinden başlayacak. Elit atletlerin katılacağı 42 kilometrelik parkur, Sultanahmet Meydanı’nda son bulacak. 15,5 kilometrelik koşu ise Yenikapı’da tamamlanacak. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarına bağış toplamak amacıyla düzenlenen Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu, Dolmabahçe’de sona erecek.
MARATON ÖNCESİNDE ETKİNLİKLER YAPILACAK
Maraton öncesinde, 30-31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Maraton ve Spor Fuarı gerçekleştirilecek. Fuar, birçok spor markasını ve sportif etkinliği bir araya getirecek. Etkinlik kapsamında söyleşiler, organizasyonlar ve 1 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek Çocuk Maratonu da yer alacak.