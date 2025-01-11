Yüzde 80 İndirim Yapılacak: İBB Resmen Duyurdu! Elini Çabuk Tutan Kazanacak

2 Kasım Pazar günü koşulacak maratonun avantajlı kayıt dönemi açıldı. 31 Ocak’a kadar kayıt yaptıran sporcular, yüzde 80’e varan indirimden faydalanarak sadece 490 TL ödeme yapabilecek.

Geçtiğimiz yıl katılımcı sayısı, yapılan bağış miktarı ve bitiren sporcu sayısında rekorlar kıran maraton, bu yıl da yeni başarılara ev sahipliği yapmayı hedefliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen, dünya çapında 25 Gold Label yarıştan biri olan İstanbul Maratonu, binlerce sporcuyu ağırlayacak.