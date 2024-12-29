Yüzde 530 Zam Geldi! Gıda Enflasyonunda Acı Tablo Ortaya Çıktı
Türkiye'de gıda enflasyonu, son yıllarda hız kesmeden artmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2019 yılından bu yana sofraya gelen tabakların maliyeti 4 katına çıktı. Özellikle ekonomik kriz, pandemi ve TL'nin değer kaybıyla birlikte gıda fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekiyor.
MENEMENİN MALİYETİ %816 ARTTI
2019 yılında 10 lira 3 kuruş olan kahvaltıların vazgeçilmezi menemen, 2024'te 94 lira 38 kuruşa çıkarak tam %816,3 zamlandı. 10 yıllık süreçte ise artış oranı %2.094'e ulaştı.
TÜRK MUTFAĞI REKOR FİYATLARDA
BBC tarafından yapılan bir çalışmada, Türk mutfağının sevilen yemeklerinden 4 kişilik beğendili kebap, tavuk güveci, menemen, hamsili pilav ve İzmir köfte gibi yemekler üzerinden fiyat değişimleri analiz edildi.
Tavuk Güveci: 2014 yılında 13 lira 3 kuruş olan maliyet, 2024'te 137 lira 9 kuruşa çıkarak son 10 yılda %930,75, son 5 yılda %530 arttı.
Hamsili Pilav: 2019'da 32 lira 15 kuruş olan maliyet, 2024'te 520 lira 57 kuruşa ulaştı. Son 5 yıldaki artış oranı %828,3, 10 yıldaki artış ise %1.519 oldu.
İzmir Köfte: 2014'te 17 lira 4 kuruş olan maliyet, 2024'te 257 lira 75 kuruşa çıktı. Bu yemeğin maliyeti son 10 yılda %1.381, son 15 yılda %2.485 arttı.
Beğendili Kebap: Kuzu eti ve patlıcanla hazırlanan bu yemeğin maliyeti, 2014 yılında 20 lira 25 kuruş iken, 2024'te 534 lira 35 kuruşa yükseldi. 10 yıllık artış oranı ise %2.538 oldu.
FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ ETKİ ETMEDİ
Eylül 2024'te %43'e kadar gerileyen gıda enflasyonu, kasım ayında yeniden %50 seviyesine yaklaştı. Hükümetin fahiş fiyat denetimleri ve stokçulara yönelik operasyonları, yükselişi engelleyemedi.
Gıda enflasyonundaki acı tablo, Türkiye'deki ekonomik krizin mutfaklara yansıyan etkisini net bir şekilde ortaya koyarken, vatandaşların alım gücündeki erimeyi de bir kez daha gözler önüne serdi.