Yüzde 530 Zam Geldi! Gıda Enflasyonunda Acı Tablo Ortaya Çıktı

TÜRK MUTFAĞI REKOR FİYATLARDA

BBC tarafından yapılan bir çalışmada, Türk mutfağının sevilen yemeklerinden 4 kişilik beğendili kebap, tavuk güveci, menemen, hamsili pilav ve İzmir köfte gibi yemekler üzerinden fiyat değişimleri analiz edildi.

Tavuk Güveci: 2014 yılında 13 lira 3 kuruş olan maliyet, 2024'te 137 lira 9 kuruşa çıkarak son 10 yılda %930,75, son 5 yılda %530 arttı.

Hamsili Pilav: 2019'da 32 lira 15 kuruş olan maliyet, 2024'te 520 lira 57 kuruşa ulaştı. Son 5 yıldaki artış oranı %828,3, 10 yıldaki artış ise %1.519 oldu.

İzmir Köfte: 2014'te 17 lira 4 kuruş olan maliyet, 2024'te 257 lira 75 kuruşa çıktı. Bu yemeğin maliyeti son 10 yılda %1.381, son 15 yılda %2.485 arttı.

Beğendili Kebap: Kuzu eti ve patlıcanla hazırlanan bu yemeğin maliyeti, 2014 yılında 20 lira 25 kuruş iken, 2024'te 534 lira 35 kuruşa yükseldi. 10 yıllık artış oranı ise %2.538 oldu.