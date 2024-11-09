Yüzde 44 Zammı Duyan Oralara Koştu! Son 1 Ayda Rekor Başvuru: Ehliyet, Pasaport Alacaklar İçin Zamsız Son Günler…

Önümüzdeki yıl itibarıyla ehliyet, pasaport harçları ve araç muayene ücretlerine gelecek olan yüzde 44’lük zam, vatandaşları harekete geçirdi. Zamdan etkilenmemek için birçok kişi ehliyet almak, ehliyet yenilemek ve pasaport başvurusunda bulunmak adına işlemlerini hızlıca tamamlamaya çalışıyor. Ancak zamlar sadece bununla da sınırlı kalmayacak. Artış sürücü kurs ücretlerini ve araç muayene ücretlerini de etkileyecek. Zamlı tarifeye girmek istemeyenlerse şimdiden sürücü kursları, muayene istasyonları ve nüfus müdürlüklerinde yoğunluk oluşturmaya başladı.