Yüzde 40 Zam Geldi: 52 Bin 750 Liraya Yükseldi

İlköğretim pansiyon ücretleri 52 bin 750 liraya yükselirken, diğer pansiyon ücretlerinde de artışlar gerçekleşti.

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgilere göre, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki pansiyon ücretleri 39 bin liraya çıkacak. Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile 3308 sayılı Kanun kapsamındaki okulların pansiyon ücretleri ise 43 bin 750 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA