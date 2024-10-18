Yüzde 40 Zam Geldi: 52 Bin 750 Liraya Yükseldi
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarının 2025 yılı pansiyon ücret tarifeleri belli oldu. Yapılan düzenlemeyle pansiyon ücretlerine yüzde 40 oranında zam yapıldı.
Kaynak: AA
İlköğretim pansiyon ücretleri 52 bin 750 liraya yükselirken, diğer pansiyon ücretlerinde de artışlar gerçekleşti.
2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgilere göre, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki pansiyon ücretleri 39 bin liraya çıkacak. Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile 3308 sayılı Kanun kapsamındaki okulların pansiyon ücretleri ise 43 bin 750 lira olarak belirlendi.
Kaynak: AA