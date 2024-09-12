Yüzde 360 Zam Geldi: 80 İle Yazı Gönderildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde bulunan huzurevi ve yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerine yazı gönderildi ve aylık ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu.
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/
Bakanlık tarafından kararlaştırılan artış oranı, yüzde 300 ile yüzde 360 arasında değişiyor. Zamların gerekçesi olarak artan maliyetler gösterildi.
Bu yeni düzenleme, 29 Ağustos 2024 tarihinde bakanlık tarafından huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerine gönderilen yazı ile duyuruldu. Bakanlık, yaşlı bakımında artan maliyetler nedeniyle bu fiyat düzenlemelerine gitme gereği duyduğunu belirtti.
YENİ ÜCRET TARİFESİ BELLİ OLDU
Duvar'da yer alan bilgilere göre, Eylül ayından itibaren geçerli olacak yeni tarifeler şu şekilde açıklandı:
- Tek Kişilik Odalar: Önceki ücret 3.551 TL iken, bu rakam 10.652 TL'ye yükseldi.
- Çift Kişilik Odalar: Kişi başı odaların fiyatı 3.110 TL'den 9.331 TL'ye yükselmiş oldu..
- Süit Odalar: Çift kişilik süit odalarda tek kişinin ücreti 4.437 TL’den 13.309 TL’ye, süit odaların fiyatı ise 4.834 TL’den 17.336 TL’ye yükseltildi.