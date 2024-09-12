Yüzde 360 Zam Geldi: 80 İle Yazı Gönderildi

Bakanlık tarafından kararlaştırılan artış oranı, yüzde 300 ile yüzde 360 arasında değişiyor. Zamların gerekçesi olarak artan maliyetler gösterildi.

Bu yeni düzenleme, 29 Ağustos 2024 tarihinde bakanlık tarafından huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerine gönderilen yazı ile duyuruldu. Bakanlık, yaşlı bakımında artan maliyetler nedeniyle bu fiyat düzenlemelerine gitme gereği duyduğunu belirtti.