Yüzde 35 Zamlandı! Tüm Yatırım Araçlarını Geride Bıraktı

Ekonomi yönetiminin kemer sıkma politikaları ve yüksek enflasyon, vatandaşların yaşam koşullarını giderek daha zor hale getiriyor. Özellikle hemen her şeye zam gelmeye devam ediyor. Asgari ücretin açlık sınırının altında kalan 17 bin 2 liralık seviyesine rağmen maaşlara yapılan zamlar hızla eriyor. Piyasalardaki hareketlilik ve artış gıda harcamalarını büyük bir yük haline getirdi. Artık günlük ihtiyaçları bile alabilmek birçok kişi için lüks olmaya başladı.

Her alana yayılan zamlarla birlikte, fırsatçılar da boş durmadı. Bazı ürünlere uygulanan fahiş fiyat artışları gözlerden kaçmazken, özellikle ünlü bir kulaklık markasının yaptığı zam, fırsatçılığın çarpıcı bir örneği olarak çekti.