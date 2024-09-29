Yüzde 35 Zamlandı! Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak

Artan enflasyon karşısında çalışanların yemek ücretleri hızla erirken, Yapı Kredi Bankası çalışanlarına yönelik önemli bir zam kararı aldı.

Ocak ayında 210 TL olan yemek ücreti, önce 260 TL'ye çıkarılmış, son zamla ise yüzde 35 oranında bir artışla 350 TL'ye yükseltildi. Böylece, yıl başından bu yana yapılan zamlarla toplamda yaklaşık yüzde 70'lik bir artış gerçekleşmiş oldu.