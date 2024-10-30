Yüzde 27,4’ten Başlıyor, Yüzde 67,2’ye Kadar Çıkıyor! Fark Merkez Bankası Duyurdu: Vatandaş Enflasyonu En Üstten Hissediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre 2024 yılı Ekim ayında, 12 ay sonrası enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için farklı oranlarda geriledi.

TÜM ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE GERİLEME

Buna göre 2024 yılı Ekim ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,4 seviyesine geriledi.

Reel sektör için 1,6 puan azalarak yüzde 49,5 seviyesine geldi.

VATANDAŞIN HİSSETTİĞİ ENFLASYON 2,5 YILIN DİBİNDE

Hanehalkı içinse beklentiler 4,4 puan azalarak yüzde 67,2 oldu ve 2,5 yılın en düşük seviyesi kaydedildi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 28,3 seviyesinde gerçekleşti.