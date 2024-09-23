Yüzde 27 Zam Geldi! Fiyatı 3 Bin 224 TL Birden Arttı

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ZAM"

Muhalefet partileri ise bu artışa sert tepki gösterdi. VVD partisi, zam oranını "eşi benzeri görülmemiş" bir artış olarak değerlendirdi ve ev sahiplerini bir tür “bankamatik” gibi kullandıklarını vurguladı. VVD belediye meclis üyesi Kune Burgers, yerel medya organı AT5’e yaptığı açıklamada, "Son yıllarda belediye vergileri neredeyse tavan yaptı. Orta sınıf bu uygulamalarla ciddi şekilde mağdur ediliyor," şeklinde konuştu. CDA partisi de bu zam kararını "tamamen kabul edilemez ve adaletsiz" olarak nitelendirdi.