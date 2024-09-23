Yüzde 27 Zam Geldi! Fiyatı 3 Bin 224 TL Birden Arttı
2025 yılı itibarıyla konut sahiplerinin ödeyeceği Emlak Vergisi’ne yüzde 27 zam geldiği açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Amsterdam Belediyesi, 2025 yılı itibarıyla konut sahiplerinin ödeyeceği Emlak Vergisi’ni (OZB) yüzde 27 oranında artırmayı ve gençlik hizmetlerine destek vermek amacıyla bütçede tasarruf yapmayı planlıyor. Önümüzdeki yıl için belirlenen yeni bütçeye göre, ev başına düşen OZB miktarı ortalama 85 Euro artışla yılda 400 Euro'ya yükselecek.
Ayrıca, çöp toplama vergisinin ise iki yıl boyunca sabit kalacağı ifade ediliyor. Belediye, mevcut vergi miktarının diğer belediyelerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğunu kabul ediyor.
"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ZAM"
Muhalefet partileri ise bu artışa sert tepki gösterdi. VVD partisi, zam oranını "eşi benzeri görülmemiş" bir artış olarak değerlendirdi ve ev sahiplerini bir tür “bankamatik” gibi kullandıklarını vurguladı. VVD belediye meclis üyesi Kune Burgers, yerel medya organı AT5’e yaptığı açıklamada, "Son yıllarda belediye vergileri neredeyse tavan yaptı. Orta sınıf bu uygulamalarla ciddi şekilde mağdur ediliyor," şeklinde konuştu. CDA partisi de bu zam kararını "tamamen kabul edilemez ve adaletsiz" olarak nitelendirdi.
EK KAYNAK AYRILDI
Sorumlu PvdA belediye başkan yardımcısı Hester van Buren, Emlak Vergisi’ndeki artışın gençlik hizmetlerini ihmal etmemek ve çöp toplama vergisini artırmamak için elzem olduğunu belirtti. Van Buren, sokaklardaki atık sorununu çözmenin "kesinlikle öncelikli bir hedef" olduğunu vurguladı.
Belediyenin planı doğrultusunda, şehir temizliğine yönelik olarak 13 milyon euro ek kaynak ayrıldı ve daha önce alınan temizlik önlemlerinin süresi uzatıldı. Ayrıca, gençlik bakımı için her yıl 24 milyon euro ilave harcama yapılacak ve düzenli gençlik hizmetlerinin yanı sıra özel projelere de 13 milyon euro tahsis edilecek.