Yüzde 213'lük Zam! 795 Lirayı Gördü: Araç Sahiplerini Kara Kara Düşündüren Rakamlar

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi. Zam sonrası Osman Gazi Köprüsü'nde geçiş ücreti 795 TL'yi buldu. Ancak geçtiğimiz yıla göre artış ise enflasyonu neredeyse 5'e katladı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin geçiş ücreti dolar bazında son 1 yıl içinde yüzde 213 artarak yüzde 44,38'lik 2024 yılı enflasyonunu solladı.

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Yüzde 213'lük Zam! 795 Lirayı Gördü: Araç Sahiplerini Kara Kara Düşündüren Rakamlar

Enflasyon verileri geçtiğimiz yıl sıkça tartışma konusu olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 44,38 olarak açıklanırken, dezenflasyon programı kapsamında ücret ve fiyat artışlarının dikkatle yönetileceği belirtilmişti. Ancak bu sözlere rağmen kamuda yüksek oranlı zamların yapılması büyük tepki topladı.

KÖPRÜ VE OTOYOLA 1 YILDA YÜZDE 213’LÜK ZAM

Bu kapsamda son zam ise köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde oldu. Otomobiller için yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde 47 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 80 TL, Osman Gazi Köprüsü'nde 795 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de 790 TL olarak belirlendi.

Yüzde 213'lük Zam! 795 Lirayı Gördü: Araç Sahiplerini Kara Kara Düşündüren Rakamlar - Resim : 1

Dolar bazında hesaplandığında 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin geçiş ücretinin son 1 yıl içinde yüzde 213, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüzde 129, Osman Gazi Köprüsü'nün yüzde 174 ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretinin de yüzde 169 arttığı görüldü. Yüzde 44,38’lik yıllık enflasyona rağmen köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin artış oranının enflasyonu katladığı dikkatlerden kaçmadı.

VERGİLER, HARÇLAR, CEZALAR VE ÖTV ZAMLARI

Öte yandan yüzde 44,93 olarak belirlenen Yeniden Değerleme Oranı ile trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi vergi, harç ve cezalara zam yapılmıştı. Bunun yanında 6 aylık Yİ-ÜFE ile alkollü içeceklerden sigaraya, benzinden motorine kadar birçok kalemde zamlar ise fiyatlara yansıtıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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