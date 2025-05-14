Yüzbinlerce Üyesi Olan MACFit Resmen Satıldı! Türkiye'nin Dev Spor Zincirinin Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı

MACFIT YENİ DÖNEMDE YAYILMAYA DEVAM EDECEK

Benefit Systems, devraldığı şirketin önümüzdeki dönemde büyümesini sürdüreceğini açıkladı. Planlara göre MACFit, 2025 yılında 26, 2026 yılında ise 22 yeni şube açmayı hedefliyor. Türkiye’de fitness sektörünün önemli oyuncularından biri olan MACFit, 2024 yılı itibarıyla 112 milyon dolar ciro ve 50 milyon dolar FAVÖK (faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr) elde etti.