Yüzbinlerce Üyesi Olan MACFit Resmen Satıldı! Türkiye'nin Dev Spor Zincirinin Yeni Sahipleri Bakın Kim Çıktı
Türkiye genelinde MACFit markasıyla hizmet veren Mars Spor Kulübü ve Tesisleri İşletmeciliği A.Ş., Polonya merkezli Benefit Systems şirketine devredildi. 121 farklı lokasyonda faaliyet gösteren spor salonu zincirinin 305 bin aktif üyesi ve 1,4 milyon dijital üyesi bulunuyor. Satış işlemi, Rekabet Kurumu’nun onayının ardından resmen tamamlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Actera Group ve Esas Holding ortaklığıyla yönetilen Mars Spor’un tüm hisseleri, 420 milyon dolar karşılığında Polonyalı yatırımcıya geçti. Satış bedelinin, 31 Aralık 2024 itibarıyla belirlenen değer üzerinden yıllık yüzde 7 artışla güncelleneceği daha önce duyurulmuştu. Satışa ilişkin onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte devrin resmiyete kavuştuğu bildirildi.
MACFIT YENİ DÖNEMDE YAYILMAYA DEVAM EDECEK
Benefit Systems, devraldığı şirketin önümüzdeki dönemde büyümesini sürdüreceğini açıkladı. Planlara göre MACFit, 2025 yılında 26, 2026 yılında ise 22 yeni şube açmayı hedefliyor. Türkiye’de fitness sektörünün önemli oyuncularından biri olan MACFit, 2024 yılı itibarıyla 112 milyon dolar ciro ve 50 milyon dolar FAVÖK (faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr) elde etti.
KAMUOYUNA SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU
Satışla ilgili açıklama, Esas Holding’in Yönetici Ortağı Fethi Sabancı Kamışlı tarafından sosyal medya üzerinden yapıldı.
Kamışlı, “Esas, Türkiye'nin önde gelen spor salonu işletmecisi MAC’in, Polonya merkezli Benefit Systems SA’ya satışını başarıyla tamamladı” ifadelerine yer verdi.
2007’DE KURULMUŞTU
2007 yılında kurulan MACFit, 2010 yılından itibaren Esas Holding ve Actera Group’un desteğiyle hızlı bir büyüme sürecine girmişti. Satışla birlikte şirket, uluslararası bir yatırımcının çatısı altına geçmiş oldu.