Yüz Güldüren Hasat Başladı: Kilosu 2 Bin 250 TL'ye Satılıyor! Dubai ve Katar'a Kasa Kasa Gönderiliyor

ERKEN HASAT OLSAYDI KİLOSU 5 BİN TL OLACAKTI

Topladıkları erikleri şu an yurt içindeki büyükşehirlere ve yurt dışı pazarında ise Dubai ve Katar’a ihraç ettiklerini söyleyen Tüccar Cihan Kaplan, "Normal şartlarda hasat gecikmeseydi, erken ihracat olsaydı kilosu 5 bin 500 TL'ye gidiyordu ancak şu an fiyatlar 2 bin ile 2 bin 250 TL arasında değişiyor. Fiyatlardan yine de memnunuz" açıklamasında bulundu.