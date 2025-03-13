Yüz Güldüren Hasat Başladı: Kilosu 2 Bin 250 TL'ye Satılıyor! Dubai ve Katar'a Kasa Kasa Gönderiliyor
Yazın habercisi olan, hemen hemen herkesin severek tükettiği meyvelerden olan eriğin ilk hasadı başladı. Silifke'de hasadına 20 gün geç başlanan örtü altı erikler, kilosu 2 bin 250 TL'den Dubai ve Katar'a ihraç edildi.
Kaynak: DHA
Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altı erik hasadı gecikmeli başladı. İlk ürünler rekor fiyata kilosu 2 bin 250 TL'den satılarak Dubai ve Katar başta olmak üzere lüks pazarlara ulaştı. Soğuk havanın hasadı 20 gün geciktirmesine rağmen, üreticiler yüksek fiyatlardan memnun olduğunu belirtti.
Örtü altı erik hasadında üreticiler ilk etapta 10 kilo erik topladı. Değirmendere Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 100 dönümlük örtü altı seralardan toplanan erikler, 100 gramlık paketlere konularak hem iç piyasaya hem de yurt dışına gönderildi.
ERKEN HASAT OLSAYDI KİLOSU 5 BİN TL OLACAKTI
Topladıkları erikleri şu an yurt içindeki büyükşehirlere ve yurt dışı pazarında ise Dubai ve Katar’a ihraç ettiklerini söyleyen Tüccar Cihan Kaplan, "Normal şartlarda hasat gecikmeseydi, erken ihracat olsaydı kilosu 5 bin 500 TL'ye gidiyordu ancak şu an fiyatlar 2 bin ile 2 bin 250 TL arasında değişiyor. Fiyatlardan yine de memnunuz" açıklamasında bulundu.