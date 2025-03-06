Yüz Güldüren Hasat Başladı: 1 Ağaçtan Tam 60 Kilo Çıkıyor, Fiyatı 120 TL'ye Satılıyor

HASAT NİSAN SONUNA KADAR SÜRECEK

Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, karadut hasadının nisan ayının sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Karadutların hem iç pazarda tüketildiğini hem de yurt dışına ihraç edildiğini ifade eden Gezer, üreticilere verimli bir sezon diledi.



