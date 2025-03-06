Yüz Güldüren Hasat Başladı: 1 Ağaçtan Tam 60 Kilo Çıkıyor, Fiyatı 120 TL'ye Satılıyor
Mersin'de yaklaşık 250 dönümlük örtü altı üretim alanında yüz güldüren karadut hasadı başladı. Her bir ağaçtan ortalama 60 kilo karadutu tek tek toplayan çiftçiler, kilosunu 120 TL'ye satıyor.
Kaynak: AA
Mersin’in Silifke ilçesinde seralarda yetiştirilen karadutların hasadı başladı. Özenle tek tek toplanan meyveler, iç piyasanın yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor. Yaklaşık 250 dönümlük örtü altı üretim alanında yapılan karadut hasadı, nisan ayının sonuna kadar devam edecek.
Hava sıcaklığının 22 dereceyi bulduğu ilçede, sabahın erken saatlerinde tarım işçileri tarafından toplanan meyveler, dikkatle paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor. Kilosu 120 TL olan karadutlar, kamyonetlerle Atayurt Hali’ne taşınıyor.
HASAT NİSAN SONUNA KADAR SÜRECEK
Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, karadut hasadının nisan ayının sonuna kadar devam edeceğini belirtti. Karadutların hem iç pazarda tüketildiğini hem de yurt dışına ihraç edildiğini ifade eden Gezer, üreticilere verimli bir sezon diledi.
1 AĞAÇTAN 60 KİLO TOPLANIYOR
Atik Mahallesi’nde karadut hasadı yapan üretici Erdoğan Metin, serasında yaklaşık 100 dut ağacının bulunduğunu ve her ağaçtan ortalama 60 kilogram ürün elde ettiğini söyledi. 1 Mart’ta başladığı hasadı nisanın ilk haftasına kadar sürdüreceğini belirten Metin, mevsim şartlarının düzelmesiyle birlikte ürün kalitesinin de arttığını vurguladı.
"KARADUTLAR DUBAİ'YE İHRAÇ EDİLİYOR"
Geçtiğimiz günlerde yaşanan soğuk havanın ürünleri kısmen etkilediğini belirten Metin, “Şu an havalar düzeldi ve dutlar çok güzel. Kalite arttı, ürünlerimizi Dubai’ye ihraç ediyoruz” dedi.
Üreticilerden Ayşe Çağıl ise 3 dönümlük serasında yetiştirdiği karadutları büyük özenle topladıklarını belirterek, meyvelerin toplanırken zarar görmemesi için dikkatli çalıştıklarını ifade etti.