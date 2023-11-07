Yurt dışından gelecek telefonların harç ücreti dudak uçuklattı: İşte yeni tarife

Halihazırda bu süre 120 gün ve bu süre aşıldığında cihaz kullanıma kapatılıyor. Yeniden değerleme oranına göre 2024 yılı itibariyle yurt dışı IMEI kayıt ücretlerine yüzde 50 üzerinde zam geldi ve 31 bin 692TL oldu.