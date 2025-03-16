Yurt Dışında Yaşamak ve Çalışmak İçin En İyi Ülkeler Belli Oldu: İşte Zirvedeki Bölgeler
Henley Fırsat Endeksi yüksek yaşam standartları, iş olanakları ve eğitim kalitesiyle dünyanın en iyi 46 göç bölgesini açıkladı. İşte 2025'te yurt dışında yaşamak ve çalışmak için en iyi ülkeler...
Kaynak: Haber Merkezi
Küresel iş gücü ve yatırımcılar için en iyi göç bölgelerini belirleyen Henley Fırsat Endeksi, yüksek öğrenimle yatırım temelli göç politikalarının nasıl servet yönetimine katkı sağladığını analiz etti. Ocak ve Şubat 2025 döneminde toplanan verilere göre hazırlanan listede, kazanç potansiyeli, kariyer gelişimi, istihdam olanakları, eğitim kalitesi, ekonomik hareketlilik ve yaşanabilirlik gibi 6 temel kriter dikkate alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın en iyi 46 göç bölgesi sıralandı. İşte 2025'te yurt dışında yaşamak ve çalışmak için en iyi ülkeler...
YURT DIŞINDA YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ÜLKELER
1. İsviçre – Yüksek Gelir ve Ekonomik Hareketlilik
Listenin zirvesinde yer alan İsviçre, yüksek kazanç fırsatları, güçlü kariyer olanakları ve ekonomik istikrarıyla dikkat çekiyor. Ülke, dünyanın en iyi 250 üniversitesinden yedisine ev sahipliği yaparak eğitim kalitesinde de öne çıkıyor.
2. Singapur – Şeffaf Ekonomi ve Dinamik Yaşam
Şeffaf ve güçlü ekonomisiyle ikinci sırada yer alan Singapur, yenilikçi eğitim sistemi ve modern şehir hayatıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor.
3. ABD – Göçmen Yatırımcı Programlarıyla Öne Çıkıyor
ABD, EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı gibi girişimcilere sunduğu fırsatlarla üçüncü sırada yer alıyor. Ayrıca, yeni önerilen "Altın Kart" vizesi, 5 milyon dolarlık yatırım yapanlara oturma izni ve vatandaşlığa geçiş yolu sunarak ülkeyi cazip hale getiriyor.
4. Avustralya – Yenilikçi Vize Politikalarıyla Destekleniyor
Avustralya, son dönemde yürürlüğe giren Ulusal Yenilik Vizesi ile teknoloji ve girişimcilik alanındaki yatırımları destekleyerek göçmenler için önemli bir merkez haline geliyor.
5. Kanada – Göçmenler İçin Gözde Bölge
Kanada, uzun yıllardır göçmen dostu politikaları ile dikkat çekerken, son dönemde özellikle Vancouver ve Toronto'daki yaşam maliyetleriyle ilgili endişeler nedeniyle göç politikalarını gözden geçirme aşamasında.
6. Birleşik Krallık – İş Dünyasına Odaklanan Vize Seçenekleri
Birleşik Krallık, yatırımcılar için Yenilikçi Kurucu Vizesi sunarak ülkede ölçeklenebilir iş kurmak isteyen girişimcileri teşvik ediyor.
7. Birleşik Arap Emirlikleri – Cazip Altın İkamet Programı
BAE, 550.000 dolarlık yatırım karşılığında Altın İkamet vizesi sunarak küresel yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geliyor.