Yurt Dışında Yaşamak ve Çalışmak İçin En İyi Ülkeler Belli Oldu: İşte Zirvedeki Bölgeler

Küresel iş gücü ve yatırımcılar için en iyi göç bölgelerini belirleyen Henley Fırsat Endeksi, yüksek öğrenimle yatırım temelli göç politikalarının nasıl servet yönetimine katkı sağladığını analiz etti. Ocak ve Şubat 2025 döneminde toplanan verilere göre hazırlanan listede, kazanç potansiyeli, kariyer gelişimi, istihdam olanakları, eğitim kalitesi, ekonomik hareketlilik ve yaşanabilirlik gibi 6 temel kriter dikkate alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın en iyi 46 göç bölgesi sıralandı. İşte 2025'te yurt dışında yaşamak ve çalışmak için en iyi ülkeler...