Yurt Dışında Adından Söz Ettiriyordu! Bursalı Türk Tekstil Devi İflas Bayrağını Çekti
Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Türk tekstil sektöründen bir iflas haberi daha geldi. Bursa'da faaliyet gösteren Atak Kumaş Tekstil A.Ş., borç yükünü artık taşıyamadığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla resmen iflas etti. 2014 yılında kurulan şirket, kısa sürede uluslararası pazarda etkinlik göstermeye başlamıştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararda, firmanın mali yükümlülüklerini yerine getiremediği, daha önce konkordato ilan etmesine rağmen finansal yapısını toparlayamadığı vurgulandı. Özellikle ikinci konkordato talebinin de reddedilmesi sonrası mahkeme, "borca batıklık" durumu tespit edilerek kesin iflas hükmü verdi.
YURT DIŞINDA GÜÇLÜYDÜ
Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında aktif olan Atak Kumaş, özellikle ihracat faaliyetleriyle adından söz ettiriyordu. Ancak son dönemde artan üretim maliyetleri, dövizdeki sert dalgalanmalar ve hammaddeye erişimde yaşanan sıkıntılar şirketin finansal dengesini bozdu. Bu olumsuzluklar, firmanın ticari faaliyetlerini sürdüremez hale gelmesine neden oldu.
ALACAKLILAR ENDİŞELİ
Şirketin varlıkları şimdi tasfiye sürecine girerken, alacaklıların sırasıyla ödeme alması planlanıyor. Ancak mevcut mal varlığının tüm borçları karşılamaya yetip yetmeyeceği belirsizliğini koruyor. Alacaklılar şimdiden sıraya girmiş durumda.