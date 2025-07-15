Yurt Dışında Adından Söz Ettiriyordu! Bursalı Türk Tekstil Devi İflas Bayrağını Çekti

YURT DIŞINDA GÜÇLÜYDÜ

Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında aktif olan Atak Kumaş, özellikle ihracat faaliyetleriyle adından söz ettiriyordu. Ancak son dönemde artan üretim maliyetleri, dövizdeki sert dalgalanmalar ve hammaddeye erişimde yaşanan sıkıntılar şirketin finansal dengesini bozdu. Bu olumsuzluklar, firmanın ticari faaliyetlerini sürdüremez hale gelmesine neden oldu.