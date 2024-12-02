Yurt Dışına Uçmak İsteyenlere İndirimli Bilet Kampanyası
Pegasus'tan indirimli bilet kampanyası: 49 eurodan başlayan fiyatlarla yurt dışına uçmak mümkün olacak
Türkiye'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden biri olan Pegasus yılbaşına özel indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanyada yurt dışı bilet fiyatları 49 eurodan, yurt içi bilet fiyatları ise 899 TL'den satışa sunuldu. İşte bilet kampanyasına dair detaylar.
Pegasus yeni yıla özel indirimli yurt içi ve yurt dışı bilet kampanyası başlattı. Yurt dışı seferlerinde biletler 49 Euro'dan, yurt içi seferlerde ise 899 TL'den satışa çıktı.
Kampanya 15 Aralık 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak. Pegasus kampanya dahilinde; Antalya, Dalaman, İzmir, Bodrum, Kayseri, Tiflis'e indirimli bilet satıyor. Pegasus kampanya dahilinde; Düsseldorf, Viyana, Berlin, Batum, Atina, Roma, Köln, Budapeşte, Amsterdam, Belgrad, Paris, Prag, Brüksel, Edinburgh, Bakü, Dubai, St. Petersburg'e uçuş seferleri düzenliyor.