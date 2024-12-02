Yurt Dışına Uçmak İsteyenlere İndirimli Bilet Kampanyası

Türkiye'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden biri olan Pegasus yılbaşına özel indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanyada yurt dışı bilet fiyatları 49 eurodan, yurt içi bilet fiyatları ise 899 TL'den satışa sunuldu. İşte bilet kampanyasına dair detaylar.