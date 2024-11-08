Yurt Dışına Gidecekler Dikkat! Bir Dönem Resmen Sona Eriyor, Tarih Verildi Kaldırılıyor

HARÇ PULU 10 OCAK’A KADAR GEÇERLİ

1 Ocak 2025'ten itibaren, harcın fiziki "harç pulu" ile ödenmesi uygulaması kaldırılacak. Ancak, 2024 yılı sonunda alınmış olan 500 Türk lirası tutarındaki harç pulları, 10 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, havalimanları ve limanlardaki basılı "harç pulu" kullanımı sona erecek.

Elektronik ödemeler sistem üzerinden kontrol edilecek ve çıkış işlemi sırasında harç tutarının kullanıldığı sisteme kaydedilecek.