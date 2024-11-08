Yurt Dışına Gidecekler Dikkat! Bir Dönem Resmen Sona Eriyor, Tarih Verildi Kaldırılıyor
1 Ocak itibarıyla yurt dışına çıkışta kullanılan fiziki "harç pulu" uygulaması sona eriyor. Alınan harç pulları ise 10 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), "Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliği Taslağı"nı internet sitesinde yayımlayarak kamuoyunun görüşüne sundu. Taslak, kağıt israfını önleme ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda hazırlandı.
Yurt dışına çıkış harcı; vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, PTT ve yetkili bankalardan makbuz karşılığında ödenebiliyor. Ayrıca GİB'in Dijital Vergi Dairesi, mobil uygulamaları ve yetkili bankaların internet bankacılığı üzerinden de ödeme yapılabiliyor.
HARÇ PULU 10 OCAK’A KADAR GEÇERLİ
1 Ocak 2025'ten itibaren, harcın fiziki "harç pulu" ile ödenmesi uygulaması kaldırılacak. Ancak, 2024 yılı sonunda alınmış olan 500 Türk lirası tutarındaki harç pulları, 10 Ocak 2025'e kadar geçerli olacak. Bu düzenlemeyle, havalimanları ve limanlardaki basılı "harç pulu" kullanımı sona erecek.
Elektronik ödemeler sistem üzerinden kontrol edilecek ve çıkış işlemi sırasında harç tutarının kullanıldığı sisteme kaydedilecek.