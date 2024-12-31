Yurt Dışına Çıkışlarda O Zorunluluk Kaldırıldı: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek
Yurt dışına çıkışlarda 1 Ocak'tan itibariyle pulla yapılan ödemeler sona erecek. Bu değişiklikle birlikte, çıkış noktalarında artık vatandaşların makbuz gösterme zorunluluğu kaldırıldı.
Kaynak: AA
Yurt dışına çıkış harcı ödemelerinde yeni bir dönem başlıyor. 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle pulla yapılan ödemeler sona erecek ve belirli yöntemlerle gerçekleştirilen harç ödemeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) elektronik ortamda otomatik olarak aktarılacak. Bu değişiklikle birlikte, çıkış noktalarında artık vatandaşlardan makbuz gösterilmesi talep edilmeyecek.
1 OCAK İTİBARIYLA YENİ DÖNEM
Yurt dışına çıkış harcı 1 Ocak 2025’ten itibaren 710 TL olarak uygulanacak. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan tebliğle birlikte, yurt dışı çıkış harcı için daha önce kullanılan "pul" yöntemi tarihe karıştı. Yeni düzenlemeyle, yurt dışına çıkış harcı ödemeleri, GİB'in internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamaları üzerinden yapılabileceği gibi, anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları, PTT şubeleri ve vergi dairelerinin veznelerinden de ödenebilecek.
MAKBUZ GÖSTERME ZORUNLULUĞU KALKTI
Yeni sistemde, yapılan ödemeler EGM’ye elektronik ortamda otomatik olarak aktarılacak. Bu sayede, vatandaşlar yurt dışına çıkarken, çıkış noktalarında ödeme makbuzlarını göstermelerine gerek kalmayacak. Ödemelerin başarıyla EGM'ye aktarılıp aktarılmadığı, Dijital Vergi Dairesi üzerinden kontrol edilebilecek. "Yurt Dışına Çıkış Harcı Sorgulama" menüsünden, ödeme durumunu sorgulamak mümkün olacak.
Yurt dışı çıkış harcı, ayrıca defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ve gümrük saymanlıklarının veznelerinden de makbuz karşılığında ödenebilecek. Ancak bu durumda, çıkış noktalarında yapılacak kontrollerde, ödeme makbuzunun yetkili emniyet personeline gösterilmesi gerekecek.
10 OCAK 2025 SON GÜN
Yurt dışı çıkış harcı, 500 TL üzerinden yapılan ödemeler için geçerli olmaya devam edecek. Pullu ödemeler dahil olmak üzere, bu tutarda yapılan harç ödemeleri, 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak.