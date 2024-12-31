Yurt Dışına Çıkışlarda O Zorunluluk Kaldırıldı: 1 Ocak'ta Yürürlüğe Girecek

1 OCAK İTİBARIYLA YENİ DÖNEM

Yurt dışına çıkış harcı 1 Ocak 2025’ten itibaren 710 TL olarak uygulanacak. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan tebliğle birlikte, yurt dışı çıkış harcı için daha önce kullanılan "pul" yöntemi tarihe karıştı. Yeni düzenlemeyle, yurt dışına çıkış harcı ödemeleri, GİB'in internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamaları üzerinden yapılabileceği gibi, anlaşmalı bankaların internet ve mobil bankacılık uygulamaları, PTT şubeleri ve vergi dairelerinin veznelerinden de ödenebilecek.