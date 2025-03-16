Yurt Dışına Çıkacaklar Dikkat: Fiyatı Yaklaşık 8 Kat Arttı! Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi
Yurt dışına serbestçe çıkarılabilecek nakit para miktarı yaklaşık 8 kat arttı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte daha önce 25 bin lira olan üst sınır, 185 bin liraya yükseltildi.
Kaynak: AA
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışına serbestçe çıkarılabilecek nakit para miktarı önemli ölçüde artırıldı. Cumhurbaşkanı kararı ile yayımlanan karara göre, daha önce 25 bin lira olan üst sınır, döviz kurundaki artış ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan kimlik tespiti için belirlenmiş tutar da göz önünde bulundurularak 185 bin liraya yükseltildi.
DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER İÇİN YENİ DÖNEM
Yeni düzenlemede, döviz kurundaki dalgalanmalar ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik mevzuat dikkate alınarak hazırlandı. Bu kapsamda, yurt içinden sağlanan döviz veya kıymetli maden kredileri için kredi kullananların grup şirketleri ya da ortaklarının döviz cinsinden teminat verebilmesine imkan tanındı.
Ayrıca, kambiyo mevzuatında kıymetli madenlerin depo hesaplarında işlem gören kayıtlı tutarlarına açık bir tanım getirilmediği için, fiziki teslimat yapılmayan kıymetli maden alım satımları resmen kambiyo işlemi olarak kabul edilecek.
BANKALAR BU İŞLEMLERİ TAKİP EDECEK
Yeni düzenleme, yetkisiz kişiler tarafından kaldıraçlı ve türev işlemlerine aracılık edilmesini önlemeye yönelik tedbirleri de içeriyor. Bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının bu işlemlerin takibini yapması ve gerekli önlemleri alması sağlanacak.
Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasında iş birliği artırılacak. Yetkisiz işlem yapanların tespit edilmesi durumunda, ilgili aykırılıkların Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması da düzenlemeye dahil edildi.