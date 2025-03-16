Yurt Dışına Çıkacaklar Dikkat: Fiyatı Yaklaşık 8 Kat Arttı! Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi

DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER İÇİN YENİ DÖNEM

Yeni düzenlemede, döviz kurundaki dalgalanmalar ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik mevzuat dikkate alınarak hazırlandı. Bu kapsamda, yurt içinden sağlanan döviz veya kıymetli maden kredileri için kredi kullananların grup şirketleri ya da ortaklarının döviz cinsinden teminat verebilmesine imkan tanındı.

Ayrıca, kambiyo mevzuatında kıymetli madenlerin depo hesaplarında işlem gören kayıtlı tutarlarına açık bir tanım getirilmediği için, fiziki teslimat yapılmayan kıymetli maden alım satımları resmen kambiyo işlemi olarak kabul edilecek.