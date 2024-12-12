Yurt Dışı Yerleşikler Hissede Satış Yaptı

Yurt dışı yerleşiklerde 157,6 milyon dolarlık net hisse senedi satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemde DİBS ve diğer borçlanma araçlarında da toplamda yüz milyonlarca dolarlık hareketlilik yaşandı.

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Yurt Dışı Yerleşikler Hissede Satış Yaptı

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 6 Aralık haftasında 157,6 milyon dolar net hisse satışı yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 102,3 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları net 73,4 milyon dolar, net DİBS (Teminat) satışları 347,8 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 32,0 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Haber Merkezi

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