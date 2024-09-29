Yurt Dışı Merkezli Kripto Paralar İçin Geri Sayım Başladı: Piyasaları Hareketlendirecek Gelişme
Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurmayan yabancı kripto para platformlarının, Türkiye'deki pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini 2 Ekim tarihine kadar durdurmaları gerekiyor.
Kaynak: BloombergHT
Türkiye'de kripto para hizmeti sunan platformlar için getirilen bu yeni düzenleme, sektördeki yasal boşlukları kapatmayı ve piyasanın daha güvenli hale gelmesini hedefliyor.
2 Temmuz’da Resmi Gazete'de yayımlanan "Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile birlikte, kripto para piyasaları üzerinde düzenleme yetkisi SPK'ye verildi. Bu kanun kapsamında, Türkiye'de hizmet verecek tüm kripto para platformlarının SPK'den faaliyet izni alması zorunlu hale getirildi.
YASAL YAPTIRIMLAR UYGULANACAK
Yabancı kripto para platformlarına, Türkiye'de faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 3 aylık bir geçiş süreci tanındı ve bu sürenin 2 Ekim itibarıyla sona ereceği açıklandı. SPK onayı olmadan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine devam eden platformlar, bu tarihten sonra yasal yaptırımlarla karşılaşacak. Türkiye’de kripto para yatırımı yapacak kullanıcıların, güvenli ve yasal platformları tercih etmeleri büyük önem taşıyor.