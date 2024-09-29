Yurt Dışı Merkezli Kripto Paralar İçin Geri Sayım Başladı: Piyasaları Hareketlendirecek Gelişme

YASAL YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Yabancı kripto para platformlarına, Türkiye'de faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 3 aylık bir geçiş süreci tanındı ve bu sürenin 2 Ekim itibarıyla sona ereceği açıklandı. SPK onayı olmadan pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine devam eden platformlar, bu tarihten sonra yasal yaptırımlarla karşılaşacak. Türkiye’de kripto para yatırımı yapacak kullanıcıların, güvenli ve yasal platformları tercih etmeleri büyük önem taşıyor.