Yumurtaya Zam Geldi: Artık Bu Fiyattan Satılacak

Duble, eski ana ve yeni ana yumurta fiyatları artarken, yarka, piliç ve kılavuz yumurta fiyatlarına zam yapılmadı. Geçen hafta Başmakçı’da tanesi 4 lira 60 kuruş olan duble yumurta 4 lira 70 kuruşa, 4 lira 55 kuruş olan eski ana yumurta fiyatı 4 lira 65 kuruşa, yeni ananın tanesi ise 4 lira 40 kuruştan 4 lira 50 kuruş oldu.