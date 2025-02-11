Yumurtaya Zam Geldi: Artık Bu Fiyattan Satılacak
Türkiye’nin önemli yumurta üretim merkezlerinden biri olan Kayseri ve Afyon'da yumurta fiyatlarına zam geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Kayseri ve Afyon'da yumurta fiyatlarına zam geldi. Geçen haftaya göre duble, eski ana ve yeni ana yumurta türlerinde ortalama 6-10 kuruşluk bir artış yaşandı.
Duble, eski ana ve yeni ana yumurta fiyatları artarken, yarka, piliç ve kılavuz yumurta fiyatlarına zam yapılmadı. Geçen hafta Başmakçı’da tanesi 4 lira 60 kuruş olan duble yumurta 4 lira 70 kuruşa, 4 lira 55 kuruş olan eski ana yumurta fiyatı 4 lira 65 kuruşa, yeni ananın tanesi ise 4 lira 40 kuruştan 4 lira 50 kuruş oldu.
Kayseri’de ise 4 lira 50 kuruş olan duble yumurtanın tanesi 4 lira 58 kuruşa, 4 lira 43 olan eski ananın tanesi de 4 lira 51 kuruşa yükseldi.