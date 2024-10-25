Yükseliş Sürüyor: Altında Günün İlk Rakamları

Altında günün ilk rakamları belli oldu, yukarı yönlü hareket devam ediyor. Bu hafta rekor seviyeler test eden altın fiyatları, haftanın son işlem gününe de yükselişle başladı. İşte 25 Ekim 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

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Yükseliş Sürüyor: Altında Günün İlk Rakamları

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 733 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 136 bin 500 lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 3.006,22'den, çeyrek altın​ ise 5.146,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

İşte 25 Ekim 2024 Cuma gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 3.006,22 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 5.146,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 10.285,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.430,86 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.499,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 51.233,84 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.728,00 dolar

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