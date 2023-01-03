Yükseliş sürecek: Altın ve dolarda yeni yıl tahminleri ağızları açık bıraktı

BORSAYA İLGİ 2023'TE DE SÜRECEK

Peki 2023 yılında piyasalar nasıl bir seyir izleyecek? Yüksek enflasyon, negatif faiz ve uygulanan politikalarla sabit kalan dolar kuru yatırımcıları alternatifsiz bıraktı. Seçime giderken ekonomide oluşacak bir rahatlama ve düşük faiz politikasının en az 6 ay daha devam edeceği beklentisi ile borsanın alternatifsiz tek yatırım aracı olması nedeniyle Borsa İstanbul’a olan ilginin 2023’te de kısmen devam etmesi bekleniyor. 3 milyon yatırımcı sayısını aşan ve 40’dan fazla şirketin halka açıldığı Borsa İstanbul özellikle hisse bazlı büyük fırsatlar sunabilir. Dolar bazında da yatırımcısına %112,4 kazandıran BIST 100 endeksi, seneyi 294,4 sent seviyesinden tamamladı. Endeks dolar bazında rekor seviyesi olan 510 sent seviyesinde hala uzak durumda. Bu da yükselişin devam etme ihtimalini güçlendiriyor.