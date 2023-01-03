Yükseliş sürecek: Altın ve dolarda yeni yıl tahminleri ağızları açık bıraktı
Uzmanlara göre 2023 yılının ilk ve ikinci yarısında altın, dolar ve borsada fiyatlamalar birbirinden farklı olacak.
Ekonomim'de yer alan habere göre, 2022 yılı piyasalar açısından oldukça hareketli geçti. Rusya-Ukrayna savaşı, merkez bankalarının kararları, pandemi kısıtlamalarının kalkması gibi gelişmeler piyasalara yön verirken, 1 milyon 300 binden fazla yeni yatırımcının katıldığı Borsa İstanbul, dünyada en iyi performans gösteren piyasa olmayı başardı. Yıl boyunca kırdığı rekorlarla 2022 yılının getiri şampiyonu olmayı başaran Borsa İstanbul endeksi yüzde 196,57’lik artışla 5.509 puandan yılı kapattı. Bu yükseliş 1999'dan bu yana en güçlü artış olarak dikkat çekerken, BIST 100 endeksi 1997'den bu yana ilk defa 4 yıl üst üste yatırımcısının yüzünü güldürdü. Yükselişte düşük faiz nedeniyle alternatif para piyasalarında getirilerin sınırlı kalması ve zayıf TL ile ihracat ağırlıklı şirketlerin elde ettikleri karlılıklar etkili oldu.
Düşük faiz politikasına geçişle birlikte hızla değer kaybeden dolar kuru 2022 yılına 13 TL seviyelerinde başlamıştı. Faiz indirimlerinin 2022 genelinde devam etmesi ve Ukrayna-Rusya krizi ile birlikte patlayan enerji ve gıda krizi TL’deki değer kaybını hızlandırıcı etki yaptı. 2022’yi 18,70 seviyelerinden kapatan doların 2023 yılında 20’yi geçmesi bekleniyor. Bazı aracı kurum raporlarında yıl sonu tahmini 25 TL seviyeleri gösteriliyor.
2023 yılında ilk ve ikinci yarıya yönelik görünüm birbirinden tamamen zıt. Uzmanlara göre yılın ilk yarısında bir noktada seçim sürecini, uygulanacak politikaları ve piyasa yansımalarını, ikinci yarıda ise mevcut politikaların geleceğini konuşacağız. Majör merkez bankaları, enflasyonla mücadele etmek amacıyla faiz hadlerini yukarı çekince büyüme endişeleri üzerinden riskli varlıklar baskılandı. Uzmanlar, merkez bankalarının sıkı para politikalarında sona yaklaştığı görüşünde. Bu açıdan, 2023 yılının ilk çeyreği 2022’ye benzer ancak ikinci yarısı çok daha iyimser olunabilir. Bu nedenle, yurtdışı piyasalar açısından 2023 yılının ilk yarısı ve ikinci yarısı gündüz-gece kadar farklı geçebilir.
BORSAYA İLGİ 2023'TE DE SÜRECEK
Peki 2023 yılında piyasalar nasıl bir seyir izleyecek? Yüksek enflasyon, negatif faiz ve uygulanan politikalarla sabit kalan dolar kuru yatırımcıları alternatifsiz bıraktı. Seçime giderken ekonomide oluşacak bir rahatlama ve düşük faiz politikasının en az 6 ay daha devam edeceği beklentisi ile borsanın alternatifsiz tek yatırım aracı olması nedeniyle Borsa İstanbul’a olan ilginin 2023’te de kısmen devam etmesi bekleniyor. 3 milyon yatırımcı sayısını aşan ve 40’dan fazla şirketin halka açıldığı Borsa İstanbul özellikle hisse bazlı büyük fırsatlar sunabilir. Dolar bazında da yatırımcısına %112,4 kazandıran BIST 100 endeksi, seneyi 294,4 sent seviyesinden tamamladı. Endeks dolar bazında rekor seviyesi olan 510 sent seviyesinde hala uzak durumda. Bu da yükselişin devam etme ihtimalini güçlendiriyor.