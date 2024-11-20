Yükseliş Başladı! Altın Fiyatlarında Her Şeyin Anahtarı İsim (20 Kasım Çarşamba Güncel Gram, Çeyrek Altın Fiyatı)

Altın fiyatları haftaya 2.567 bölgesinde giriş yaparken, geçtiğimiz iki gün boyunca 2600 ve 2624 dirençlerini aştı. Yeni işlem gününde yükselişler adım adım etkili olmaya devam ediyor. Altının ons fiyatında bu sabah 2641 seviyesine kadar yükselişler görüldü.

Global piyasalarda jeopolitik riskler de yaşanan artış ve Trump fiyatlamasının bir miktar normalleşmesi ile birlikte risk iştahında azalma görülüyor. Biden yönetiminin Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rus topraklarında kullanma izni verdiğini söylemleri üzerine Rusya-Ukrayna krizi çözülürse senaryosundan uzaklaşmaya görülüyor.

Dün, Ukrayna'nın askeri bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya topraklarındaki sınır bölgesinde ilk saldırısını ATACMS füzesiyle gerçekleştirdi haberi de belirsizliklerin artmasına ve risk iştahının baskılanmasına neden oldu.

ALTIN TALEBİ ARTTI

Trump politikalarının enflasyonist olacağı, vergi indirimlerinin bütçe açığını daha da artıracağı endişesi ile birlikte yükselen ABD 10 yıllık faizleri hem Trump fiyatlamalarının bir miktar güç yitirmesi hem de jeopolitik risklerde güvenli liman talebi ile bir miktar geri çekilme görülüyor. Tabii belirsizliklerin artması ise altın talebinin de buna paralel artmasına neden oldu.

Kırmızı dalga ile başa gelen Trump ve Cumhuriyetçilerin ajandasının ise önümüzdeki dönem piyasalar için asıl belirleyici olacağı ifade ediliyor. Diğer taraftan geçen hafta Fed Başkanı Powell’ın konuşmasında faiz indirimleri için aceleci olmayacaklarını belirtmesi ise yılın ikinci yarısında senkronize başlayan faiz indirim beklentilerine Fed’in eşlik etmekte zorlanacağı beklentisi ise ‘güçlü dolar temasını’ gündemde tutmaya devam ediyor.

HER ŞEYİN ANAHTARI DONALD TRUMP!

Piyasalar açısından ana fiyatlama parametresi ABD’nin ikinci kez seçilen başkanı Donald Trump. Trump yeni dönem kabinesini kurmakla meşgul. Trump'ın kabinesinde Hazine Bakanlığı görevine Yellen yerine ABD Merkez Bankası Fed'in eski üst düzey yöneticisi Warsh'ın atanma ihtimali konuşuluyor. Fed'in ekonomik verilerden çok varlık fiyatlarını dikkate aldığını söylemiş bir isim. Veriler konusunda fazla beklemenin çok doğru olmadığını belirtiyor. Bu görüşleriyle şahin olarak nitelendirilebilecek bir isim.

GRAM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Bu sabah yurt içi piyasada altın gram fiyatı 2.923 TL’den ekranlara yansıyor. Kapalıçarşı serbest piyasada 22 ayar gram altın satış fiyatı 3.146 TL’den değerleniyor. Yeni çeyrek altın 5.296 TL ve Cumhuriyet altını fiyatı da 21.402 TL seviyesinde bulunuyor.