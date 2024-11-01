Yüksek Fiyatlar Tercihleri Değiştirdi: Motosiklet Satışları Otomobili Solladı

SATIŞLAR OTOMOBİLİ SOLLADI

Yılın ilk dokuz ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı otomobilleri geçerek dikkat çekti. Eylül itibarıyla trafiğe yeni eklenen motosiklet sayısı, toplam araç kayıtlarının önemli bir kısmını oluşturdu. Türkiye'de 2015 yılında 10 milyon 589 bin 337 olan otomobil sayısı, bugün 15 milyon 963 bin 660’a yükselmiş olsa da, motosikletlerin artış oranı bu yükselişi gölgede bıraktı.

EN YÜKSEK KAYIT TEMMUZ AYINDA GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl ocak-eylül döneminde motosiklet sayısında 917 bin 790 artış yaşandı ve 14 bin 118 motosikletin ise trafikten kaydı silindi. Temmuz ayı, yılın en yüksek motosiklet kayıt sayısına ulaşılan dönem olarak kaydedildi. Geçen yıl ise trafikteki motosiklet sayısı 5 milyon 79 bin 396 olarak belirlenmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinde aylara göre kaydı yapılan motosiklet sayısı şöyle: "Ocakta 60 bin 229, şubatta 84 bin 611, martta 103 bin 121, nisanda 106 bin 634, mayısta 111 bin 314, haziranda 99 bin 643, temmuzda 129 bin 851, ağustosta 115 bin 741, eylülde 120 bin 764".