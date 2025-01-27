Yüksek Emekli Promosyonuna Kamu Bankası Dopingi! SGK Uzmanı '25 Bin TL' Diyerek Tarihi Açıkladı

Ocak 2025 emekli maaş zammı sonrası emekli banka promosyonları için artış yapılıp yapılmayacağı milyonlarca kişinin yakın takibinde bulunuyor. Emeklilere ek gelir fırsatı sağlayan emekli promosyonları 21 bin lirayı bulurken bu rakamın önümüzdeki günlerde 25 bin TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor. SGK uzmanı Murat Bal promosyon fırsatları konusunda 16 milyon emekliyi ilgilendiren önemli uyarılarda bulundu.

CNN Türk’e konuşan SGK Uzmanı emekli promosyonlarının 2017 yılında 500 TL ile başladığını anımsatarak son yıllarda rakamın 20 bin TL’lerin üzerine yükseldiğini kaydetti. Özellikle geçen yıl rakamların yüzde 100 arttığını dile getiren uzman isim bu yıl da emekli maaş promosyonu rakamlarda yükseliş trendinin devam edebileceğini öngördüğünü açıkladı.

KAMU BANKASI EMEKLİ PROMOSYONLARI İÇİN GÖZLER MART AYINDA

Şu an da Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası’ndan emekli promosyonları 8 ila 12 bin TL arasında değişiyor. Murat Bal Mart ayında yapılacak toplantının ardından bu rakamın 15-25 bin TL bandına yükseltileceğini ifade etti. Ayrıca özel bankaların bu rakamı daha da yükselteceğinin altını çizdi.

Yüksek promosyon tekliflerinden yararlanmak isteyen emeklilere sabırlı olmalarını tavsiye eden Bal, “Şu anda açıklanan rakamların çok daha üstünde teklifler Mart ayında açıklanacak. Bu nedenle promosyon değişikliği yapmayı düşünen vatandaşlarımız bir süre beklemeli” dedi.

EMEKLİ PROMOSYONUNDA BANKA DEĞİŞTİRİRLEN BUNLARA DİKKAT!

Daha yüksek promosyon almak isteyen emekliler için banka değiştirirken dikkat edilmesi gereken kritik noktalar ise belli oldu…

e-Devlet Üzerinden Kolay İşlem: Banka geçişleri e-Devlet üzerinden hızlıca yapılabiliyor.

Hizmet Kalitesini Değerlendirin: Seçtiğiniz bankanın internet bankacılığı, EFT işlemleri ve ATM ağı gibi hizmetlerini göz önünde bulundurun.

Anlaşmaları Dikkatle İnceleyin: Promosyon tekliflerinde yer alan ek avantajları dikkatlice değerlendirin.