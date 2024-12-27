Yüce Otomotiv'den Skoda Rekoru! Ahmet Yüce Çalışanlarına 29 Maaş İkramiye Vermişti, Verimini Aldı
Skoda’nın Türkiye distribütörü Yüce Otomotiv, çalışanlarına verdiği yüksek ikramiyelerle dikkat çekerken, bu jestin karşılığını satış rekorlarıyla aldı. Şirket, 2024 yılında 40 binden fazla araç satışı gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüce Otomotiv’in sahibi Ahmet Yüce, 2022’de 25 maaş, 2023’te ise 29 maaş ikramiye vererek çalışanlarına önemli bir destek sağlamıştı. Yüce, "Kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim" diyerek bu politikasını sürdürme kararlılığını ifade etmişti.
40 BİN ARAÇ SATIŞI REKORU KIRILDI
Ahmet Yüce’nin çalışanlarına verdiği desteğin ardından Yüce Otomotiv, Skoda markasıyla Türkiye’de tarihi bir satış başarısı yakaladı. 2024 yılında 40 binden fazla araç satışı gerçekleştiren Skoda’nın en çok tercih edilen modeli Octavia oldu. Lüks segmentte ise Superb modeli, dikkat çeken bir trend haline geldi.
YÜCE OTOMOTİV’DEN BÜYÜME HAMLESİ
Son yıllarda hızlı bir büyüme gösteren Yüce Otomotiv, 2024 yılını yüzde 3,8 büyüme ile kapattı. Şirketin bu başarısının temelinde çalışanların emeği ve güçlü motivasyonu olduğu vurgulandı.
Ahmet Yüce, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımız bizim ailemiz. Şirketimizin başarısının arkasında onların emeği var. Bu yıl işlerimiz yolunda gitti ve böyle bir jest yapma kararı aldık" dedi.