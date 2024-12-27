Yüce Otomotiv'den Skoda Rekoru! Ahmet Yüce Çalışanlarına 29 Maaş İkramiye Vermişti, Verimini Aldı

YÜCE OTOMOTİV’DEN BÜYÜME HAMLESİ

Son yıllarda hızlı bir büyüme gösteren Yüce Otomotiv, 2024 yılını yüzde 3,8 büyüme ile kapattı. Şirketin bu başarısının temelinde çalışanların emeği ve güçlü motivasyonu olduğu vurgulandı.

Ahmet Yüce, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımız bizim ailemiz. Şirketimizin başarısının arkasında onların emeği var. Bu yıl işlerimiz yolunda gitti ve böyle bir jest yapma kararı aldık" dedi.