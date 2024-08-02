Yozgat’ta Şehir İçi Dolmuş Ücretlerine İkinci Kez Zam Yapıldı

Yozgat’ta Mayıs ayının ortalarında şehir içi dolmuş ücretlerine yapılan zam sonrasında akaryakıta ve diğer girdilere gelen zamlar nedeniyle zarar ettiklerini belirten dolmuşçu esnafının zam talebi belediye meclisinde görüşülerek onaylandı. Belediye Meclisi, öğrenci biletini 12 liradan 18 liraya, kartlı binişleri 15 liradan 22 liraya, paralı binişleri de 20 liradan 30 liraya yükseltti.

Yozgat’ta dolmuşcular, geçen yıl Ağustos ayında yapılan zammın ardından girdi maliyetlerindeki artışları gerekçe göstererek Mayıs ayının ortalarında şehir içi taşıma tarifesinin güncellenmesini talep etnişti. Belediye Meclisi mayıs ayı toplantısında, öğrenci biletini 10 liradan 12 liraya, kartlı binişleri 12 liradan 15 liraya, paralı binişlerde 15 liradan 20 liraya yükseltmişti. Dolmuşcu esnafı, son iki ay içerisinde akaryakıt başta olmak üzere, diğer girdilerin arttığını ve zarar ettiklerini belirterek, tarifenin güncellenmesini talep ettiler.

'YAKLAŞIK OLARAK 50 BİN LİRA CİVARINDA AÇIĞIM VAR'

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan başkanlığında toplanan belediye meclisi toplantısına katılan dolmuşcu Sebahattin Nemli, şöyle konuştu:

"Vallahi arkadaşların hepsi iş bırakalım derdinde, çeviremiyoruz. 31 liralık iş yapılmış, 25 bin lira şoföre veriyorum. 34 bin lira yakıt gelmiş. Bu ayki benim açığım işte kaskodan, sigortadan, Bağ-Kur'umdan yaklaşık olarak 50 bin lira civarında açığım var. Ben bunu her ay her ay çekemem. Gerekirse şimdi bizi zammımız verin, bir de komisyon kurun, müşterimize ne yapmamız gerekiyorsa, çeki düzen noktasında bu komisyon karar versin. Ceza maddeleri koyalım. Bizim sistemimiz tam incelensin, bizim burada kooperatifimize ait bu artık kartlardan beraber yapmış olduğumuz kartları belediyeye verelim, o da görsün zarar ettiğimizi."

‘MAZOT BİZ ZAM ALDIĞIMIZDA 36'YDI LİRAYDI, ŞİMDİ 47-48 LİRA’

Yozgat Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Adil Yıldız da, "Mazot biz zam aldığımızda 36'ydı liraydı, şimdi 47-48 lira oldu. Bitmiyor, birçok arkadaşımız arabasına sigortasını, kaskosunu yaptırmayacak hale geldik. Şahsen ben başkan olarak üç tane emrimizde olan arabada var, hiçbirisinin kaskosunu yaptıramadık. Bu şartlarda çalışma şartımız da kalmadı. Bizim talebimiz zam istiyoruz" diye konuştu.

YENİ TARİFE UYGULAMAYA KONULDU

Belediye meclisinde yapılan görüşmelerin ardından, öğrenci bileti 12 liradan 18 liraya, kartlı binişler 15 liradan 22 liraya, paralı binişler de 20 liradan 30 liraya yükseltildi. Aktarmalı binişlerde ise 8 lira fark alınması kararlaştırıldı. 65 yaş üstündeki vatandaşların aylık 120 kez dolmuşa binmeleri, Şehir Hastanesi ve Sarıhacılı TOKİ ve Çapanoğlu Mahallesinde bulunan TOKİ konutları bölgesine seferlerin saat 23.00’e kadar devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: İHA