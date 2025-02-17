YouTube'da Video İzleyip 1 Yılda Milyoner Oldu: Günde Yarım Saat Çalışarak Servet Kazanıyor

GÜNDE SADECE YARIM SAAT ÇALIŞIYOR

Dieckhoff, "Her gün aynı döngü içinde yaşıyordum. Sabahtan erken kalk, tekrar git, akşam gel ve ertesi gün başla... Bu kısır döngüden kurtulmam gerekiyordu. Tam da o sırada izlediğim bir YouTube reklamı hayatında değiştirdi. Maaşlı bir işte 45 yıl çalışmak yerine kendi işimi kurarak özgürce yaşayabileceğimi fark edebildim." dedi.