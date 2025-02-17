YouTube'da Video İzleyip 1 Yılda Milyoner Oldu: Günde Yarım Saat Çalışarak Servet Kazanıyor
Fabrikada yıllarca mesaili çalıştı, sabahın köründe uyanmaktan bıktı. Bir YouTube videosu izledi ve hayatı tamamen değişti. 12 ayda milyoner olan Niko Dieckhoff, artık günde sadece yarım saat çalışarak servet kazanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'da bir kimya fabrikasında çalışan ve yoğun iş temposundan bunalan Niko Dieckhoff, genç yaşta bir değişiklik yapmaya karar verdi. Sabahın erken aralıklarında işe gitmekten yorulan genç adam, alternatif yollar karşısında ortaya çıkan bir YouTube videosuyla adeta bir dönüm noktası yaşadı. Videodan ilham alarak yeni bir işe yönelen Dieckhoff, yalnızca 12 ayda milyoner olmayı başardı. Artık günde sadece yarım saat çalışıyor.
MAAŞLI İŞİNDEN İSTİFA ETTİ
Fabrikada mesaili bir işte çalıştığını ve her gün saat 04.00'te uyanmak zorunda kaldığını belirten Dieckhoff, yıllar boyunca bu rutinin içinde sıkışıp kalmaktan korktuğunu belirtti. Maaşlı satışın tatmin edici olmadığını ve gelecekte de aynı düzen içinde yaşamaktan endişe duyduğunu söyleyen Dieckhoff, yaşadığı süreci anlattı.
GÜNDE SADECE YARIM SAAT ÇALIŞIYOR
Dieckhoff, "Her gün aynı döngü içinde yaşıyordum. Sabahtan erken kalk, tekrar git, akşam gel ve ertesi gün başla... Bu kısır döngüden kurtulmam gerekiyordu. Tam da o sırada izlediğim bir YouTube reklamı hayatında değiştirdi. Maaşlı bir işte 45 yıl çalışmak yerine kendi işimi kurarak özgürce yaşayabileceğimi fark edebildim." dedi.
YOUTUBE VİDEOSU İZLEYİP MİLYONER OLDU
Kariyerini değiştirme kararının ardından YouTube'da karşısına çıkan bir "dropshipping" (stoksuz satış) videosundan etkilenen Dieckhoff, bu iş için 20 saatlik bir eğitim aldı. Eğitiminin ardından hızla işe koyulan genç girişimci, yalnızca bir yıl içinde büyük bir başarıya imza attı.
20 saatlik bir eğitim aldım, 12 ay içinde milyoner oldum diyen Dieckhoff, artık günde sadece yarım saat çalıştığını ve alarm bile kurmadığını belirtti. Ailem başta inanamasa da şimdi benimle gurur duyuyor ve birlikte hayatın tadını çıkarıyoruz diyen Dieckhoff, hayalleri, idealleri olan ve iş ahlakına sahip herkesin bu yolla para kazanabileceğini söyledi.