Cuma Gününden İtibaren Geçerli: Yüzde 38 Zam Geldi

PREMİUM LİTE PAKETİ

Reklamsız video izleme deneyimi sunan Premium Lite paketi, daha düşük bir maliyetle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Avrupa'da aylık 5,99 Euro'ya sunulan bu paket, Türkiye'de ne zaman ve hangi fiyatla sunulacağı henüz belli değil.