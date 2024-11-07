Cuma Gününden İtibaren Geçerli: Yüzde 38 Zam Geldi
Popüler video platformu YouTube, Premium üyelik fiyatlarına önemli bir zam yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Popüler video platformu YouTube, Premium üyelik fiyatlarına önemli bir zam yaptı. Daha önce Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Güney Amerika'da yapılan zamlar, artık Türkiye'yi de etkiledi. Bu zamla birlikte, aylık abonelik ücreti yüzde 38 oranında artarak 79,99 TL'ye yükseldi.
Yıllık abonelik ücreti 579,99 TL'ye yükselirken, aile paketi için aylık 159,99 TL ödeme yapılması gerekiyor. Öğrenci paketi ise aylık 52,99 TL olarak belirlendi.
ESKİ FİYAT VE YENİ FİYAT
Bireysel Paket 57,99 TL-77,99 TL
Aile Paketi 115,99 TL-159.99 TL
Öğrenci Paketi 37,99 TL-52,99 TL
PREMİUM LİTE PAKETİ
Reklamsız video izleme deneyimi sunan Premium Lite paketi, daha düşük bir maliyetle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Avrupa'da aylık 5,99 Euro'ya sunulan bu paket, Türkiye'de ne zaman ve hangi fiyatla sunulacağı henüz belli değil.