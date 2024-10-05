Yollar Bu Modellerden Geçilmeyecek: 2024'ün En Kusursuz Araçları Belli Oldu! İlk 3'ü O Marka Kaptı
Araç almayı düşünenler için 2024'ün en kusursuz otomobil modellerine ilişkin yapılan kapsamlı araştırma yayımlandı. Yapılan araştırmada, en az yakıt tüketen ve güvenli modeller ön plana çıkarken, listenin ilk 3'ünde aynı markanın modelleri yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Otomobil sektöründe kullanıcıların en çok dikkat ettiği özellikler arasında güvenlik, donanım, konfor ve yakıt verimliliği ön plana çıkıyor. Otomobil şirketlerinin yıl sonu kampanyalarından yararlanmak isteyen birçok kişi, bu kriterleri göz önünde bulundurarak en iyi araçları araştırıyor.
ABD merkezli otomobil analiz platformu iSeeCars, 2024’ün en sağlam ve sorunsuz otomobillerini belirlemek amacıyla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Güvenlik puanları, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ve Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından sağlanan derecelendirmeler de dahil olmak üzere birçok veriyi inceleyen platform, donanım ve performans açısından en iyi modelleri sıraladı.
2024'ÜN EN SORUNSUZ MODELLERİ BELLİ OLDU
iSeeCars tarafından yapılan bu titiz analiz sonucunda, yılın en güvenilir ve kusursuz otomobilleri şu şekilde sıralandı:
10 - Subaru Impreza
8,9
9 - Lexus IS 300
8,9
8 - Lexus ES 250
9,0
7 - Lexus IS 350
9,1
6 - Toyota Corolla
9,1
5 - Toyota Yaris
9,2
4 - Toyota Avalon
9,2
3 - Honda Jazz
9,2
2 - Honda Accord
9,3
1 - Honda Civic
9,4