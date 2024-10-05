Yollar Bu Modellerden Geçilmeyecek: 2024'ün En Kusursuz Araçları Belli Oldu! İlk 3'ü O Marka Kaptı

ABD merkezli otomobil analiz platformu iSeeCars, 2024’ün en sağlam ve sorunsuz otomobillerini belirlemek amacıyla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Güvenlik puanları, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) ve Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından sağlanan derecelendirmeler de dahil olmak üzere birçok veriyi inceleyen platform, donanım ve performans açısından en iyi modelleri sıraladı.