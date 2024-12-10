Yolcu Haklarına Yeni Düzenleme Resmi Gazete'de: Rötar Yapan Havayolları Artık Tazminat Ödeyecek... İşte İç Hat ve Dış Hat Tazminat Tutarları

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Değişiklik, SHY-YOLCU Yönetmeliği'nin 3. maddesinde yapılan düzenlemeyle yürürlüğe girdi. Havayolu şirketlerinin yolcuların mağduriyetlerini gidermesi için yapılan bu düzenleme, yolcu haklarını kapsamlı bir şekilde koruma altına almayı hedefliyor. Bu düzenleme ile mağdur olan yolcuların tazminat süreçleri daha da kolaylaştırıldı.