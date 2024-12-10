Yolcu Haklarına Yeni Düzenleme Resmi Gazete'de: Rötar Yapan Havayolları Artık Tazminat Ödeyecek... İşte İç Hat ve Dış Hat Tazminat Tutarları
SHGM'nin yeni düzenlemesiyle 3 saat ve üzeri gecikme yaşayan yolcular, havayolu şirketlerinden tazminat talep edebilecek. İç hatlarda 100 euro, dış hatlarda ise mesafeye göre 250 ila 600 euro arasında tazminat ödenecek.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'te önemli değişiklikler yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme, teknik ve operasyonel nedenlerle geciken uçuşlar için havayolu şirketlerine yolculara tazminat ödeme zorunluluğu getiriyor. Bu kapsamda, uçuşları 3 saat veya daha fazla geciken yolcular tazminat talebinde bulunabilecek.
TUTARLAR UÇUŞ MESAFESİNE GÖRE BELİRLENDİ
Tazminat tutarları, uçuşun iç hat veya dış hat olmasına ve uçuş mesafesine göre değişiklik gösteriyor. İç hat uçuşlarında yolcular 100 euro alırken, dış hat uçuşlarında:
* 1.500 kilometreye kadar olan uçuşlar için 250 euro,
* 1.500-3.500 kilometre arasındaki uçuşlar için 400 euro,
* 3.500 kilometreden uzun uçuşlarda ise 600 euro tazminat hakkı tanınıyor.
Ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak yapılacak.
TÜM DETAYLAR RESMİ GAZETE’DE
Değişiklik, SHY-YOLCU Yönetmeliği'nin 3. maddesinde yapılan düzenlemeyle yürürlüğe girdi. Havayolu şirketlerinin yolcuların mağduriyetlerini gidermesi için yapılan bu düzenleme, yolcu haklarını kapsamlı bir şekilde koruma altına almayı hedefliyor. Bu düzenleme ile mağdur olan yolcuların tazminat süreçleri daha da kolaylaştırıldı.
RÖTARDA TAZMİNAT NASIL TALEP EDİLİR?
Tazminat talebinde bulunmak isteyen yolcuların, gecikme yaşanan uçuş sonrası havayolu şirketine başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuru sürecinde:
Başvuru Belgeleri: Bilet bilgileri ve rötar süresini içeren belgeler sunulmalı.
Kanıt: Gecikmeyi doğrulayan resmi belgeler eklenmeli.
Ödeme: Onaylanan başvuruların ödemesi Türk Lirası üzerinden yapılacak.
HAVA YOLU ŞİRKETLERİNE YENİ SORUMLULUKLAR
Bu düzenleme, havayolu şirketlerini operasyonel süreçlerde daha dikkatli olmaya teşvik ediyor. Yolcu memnuniyetinin artırılması için rötarların azaltılması ve yolcuların daha iyi bilgilendirilmesi gerekiyor. SHGM, uygulamanın yolcu mağduriyetlerini en aza indirmeyi ve havayolu taşımacılığında güvenilirliği artırmayı hedeflediğini belirtiyor.