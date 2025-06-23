Yolarak Hasat Edildi: 40 Yıl Sonra Toprakla Buluştu, Ayakta Alkışlandı! Görenler Hayran Kaldı

KETEN BİTKİSİNİN FAYDALARI

Keten, yalnızca tekstilde değil sağlık açısından da son derece kıymetli bir bitki. Lif açısından zengin olan keten tohumu, sindirim sistemini düzenleyici etkisiyle bilinirken kalp sağlığını destekleyen Omega-3 yağ asitleri bakımından da önemli bir kaynak. Aynı zamanda antioksidan etkileriyle bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını destekler. Tarımda ise, toprağı havalandırıcı etkisiyle verimliliği artırdığı biliniyor.