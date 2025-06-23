Yolarak Hasat Edildi: 40 Yıl Sonra Toprakla Buluştu, Ayakta Alkışlandı! Görenler Hayran Kaldı
40 yıl sonra Kandıra topraklarına yeniden ekilen keten bitkisi, geleneksel yolma yöntemiyle hasat edildi. Proje hem tarihi Kandıra bezini yaşatmayı hem de ketenin sağlık ve tarımdaki faydalarıyla bölgeye ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor.
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 1980’li yıllarda tamamen terk edilen keten tarımı 40 yıl aradan sonra yeniden başladı. Kandıra Belediyesi’nin hayata geçirdiği 'KETENKÖY' projesiyle birlikte, bölgenin simgesi olan ve coğrafi işaretle tescillenen Kandıra bezinin üretiminde kritik rol oynayan keten bitkisi yeniden toprakla buluşturuldu.
İLK HASAT YOLARAK YAPILDI
Proje kapsamında yapılan saha çalışmalarının ardından 50 kilogram ata tohumu temin edilerek yaklaşık 10 dönümlük araziye ekildi. Sekiz aylık büyüme süreci sonunda boyu 1 metre 20 santimetreye ulaşan keten bitkisinin ilk hasadı ise, geleneksel “yolma” yöntemiyle titizlikle yapıldı.
TARİHİ BEZ YENİDEN HAYAT BULUYOR
KETENKÖY projesiyle hedeflenen yalnızca üretim değil; aynı zamanda Kandıra bezinin tarihsel kimliğinin korunarak yeni kuşaklara aktarılması. Coğrafi işaretli ürün statüsünde olan bu özel kumaş, tamamen keten ipliğinden dokunuyor ve geçmişte bölge halkının önemli geçim kaynaklarından biri olarak biliniyordu.
KETEN BİTKİSİNİN FAYDALARI
Keten, yalnızca tekstilde değil sağlık açısından da son derece kıymetli bir bitki. Lif açısından zengin olan keten tohumu, sindirim sistemini düzenleyici etkisiyle bilinirken kalp sağlığını destekleyen Omega-3 yağ asitleri bakımından da önemli bir kaynak. Aynı zamanda antioksidan etkileriyle bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını destekler. Tarımda ise, toprağı havalandırıcı etkisiyle verimliliği artırdığı biliniyor.