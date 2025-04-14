Yola Yürürken Tesadüfen Buldu, Zengin Oldu: Görünce İnanamadı, Tam 235 Bin 536 TL'ye Sattı

İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki Dudley yakınlarında yaşayan 76 yaşındaki Ron Walters, yıllardır hobi olarak kullandığı metal dedektörüyle yaptığı keşiflere bir yenisini daha ekledi. Kendi arazisinde 6 yıldır araştırma yapan Walters, bu kez tarihi değeri büyük olan bir madeni para buldu.

GÖRÜNCE GÖZLERİNE İNANAMADI

MS 69 yılına ve Roma İmparatoru Aulus Vitellius’a ait olduğu düşünülen altın sikke, tarihçiler ve koleksiyoncuların büyük ilgisini çekti. Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirlenen bu nadide paranın keşfi, Walters’ın yaşamında önemli bir dönüm noktası oldu.