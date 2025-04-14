Yola Yürürken Tesadüfen Buldu, Zengin Oldu: Görünce İnanamadı, Tam 235 Bin 536 TL'ye Sattı
İngiltere’de yaşayan bir çiftçi, tesadüfen bulduğu 2 bin yıllık bir altın sikke ile zengin oldu. Yaptığı keşif sonucu tüm hayatı değişen Ron Walters, tarihi parayı açık artırmada tam 4 bin 700 sterline (yaklaşık 235 bin 536 TL) sattı.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'nin Batı Midlands bölgesindeki Dudley yakınlarında yaşayan 76 yaşındaki Ron Walters, yıllardır hobi olarak kullandığı metal dedektörüyle yaptığı keşiflere bir yenisini daha ekledi. Kendi arazisinde 6 yıldır araştırma yapan Walters, bu kez tarihi değeri büyük olan bir madeni para buldu.
GÖRÜNCE GÖZLERİNE İNANAMADI
MS 69 yılına ve Roma İmparatoru Aulus Vitellius’a ait olduğu düşünülen altın sikke, tarihçiler ve koleksiyoncuların büyük ilgisini çekti. Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirlenen bu nadide paranın keşfi, Walters’ın yaşamında önemli bir dönüm noktası oldu.
TARİHİ KEŞİF İLE ZENGİN OLDU
Keşfiyle ilgili konuşan Walters, yaşadığı ilginç bir anekdotu da paylaştı. Eşinin kendisine "Biraz dışarı çık, hava al" demesi üzerine dedektörünü alarak araziye çıktığını anlatan Walters, "Hazine ararken bu altın paraya rastladım. Şanslıydım" ifadelerini kullandı.
AÇIK ARTIRMADA 235 BİN 536 TL'YE SATILDI
Sikke, bulunmasının ardından British Museum tarafından incelemeye alındı. Orijinalliği teyit edilen altın para için gerekli izinler sağlandıktan sonra açık artırmaya çıkarıldı. Büyük ilgi gören tarihi sikke, 4 bin 700 sterline (yaklaşık 235 bin 536 TL) satılarak Walters’a küçük çaplı bir servet kazandırdı. Ron Walters’ın keşfi, hem koleksiyon dünyasında hem de hazine avcıları arasında büyük yankı uyandırdı.