Yoksulluk Krizi Derinleşti: İstanbullular Gıdaya Bile Erişemiyor, Porsiyonlar Küçüldü!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul Barometresi Temmuz 2024 verileri açıklandı.

Temmuz ayının ev içi gündemi ekonomik sorunlar ve İsrail’in Gazze’yi işgali oldu. Katılımcıların yüzde 50,5’i ekonomik sorunların, yüzde 6’sı İsrail’in Gazze’yi işgali ve yüzde 4,9’u sokak hayvanlarının yasasının ev içerisinde konuşulduğunu belirtti.

Türkiye’ gündeminde yine ekonomik sorunlar ve İsrail’in Gazze’yi işgali vardı. Katılımcıların yüzde 39,2’si ev içinde ekonomik sorunların konuşulduğundan bahsederken, yüzde 27,9’u İsrail’in Gazze’yi işgal etmesini, yüzde 19,4’ü de sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısının kabul edilmesini konuştu.

İSTANBUL'UN GÜNDEMİ EKONOMİ VE RİSKLİ YAPILAR

Temmuz ayında İstanbul’un gündemi ekonomik sorunlar ve İBB’nin riskli yapılarda oturan dar gelirli emeklilere kira desteği kampanyası oldu. Katılımcıların yüzde 54,1’i Temmuz ayında İstanbul’un gündeminin ekonomik sorunlar olduğunu belirtti. İkinci sırada ise yüzde 17,5 ile İBB’nin riskli yapılarda oturan dar gelirli emeklilere kira desteği kampanyası yer aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 6,1 ile İBB’nin İş arayanlara ücretsiz ulaşım desteği sağlaması yer aldı.

Temmuz ayında katılımcıların yüzde 19,5’i Türkiye ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken yüzde 31,6’sı değişmeyeceğini, yüzde 48,9’u kötüleşeceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 24,3’ü kendi ekonomisinin iyileşeceğini düşündüğünü belirtti. Temmuz ayında katılımcıların yüzde 24,3’ü kendi ekonomisinin iyileşeceğini belirtirken yüzde 39,7’si değişmeyeceğini, yüzde 36’sı kötüleşeceğini belirtti.

KREDİ KARTI BORCU ÖDEYEMEYENLER YÜZDE 9.1

Katılımcıların yüzde 33,6’sı kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Kredi kartı kullananların yüzde 46,3’ü aylık kredi kartı borcunun tamamını, yüzde 33,6’sı ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. Yüzde 6,8’i asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, yüzde 4,2’si asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, yüzde 9,1’i ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

Temmuz ayında katılımcıların yüzde 26,5’i bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 6,3’ü aslında pek geçinemediğini, yüzde 40,3’ü kıt kanaat geçinebildiğini, yüzde 26,9’u ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti. Katılımcıların yüzde 41,8’i Temmuz ayında yeterli gıdaya ulaşma konusunda endişe yaşadığını belirtti.

YÜZDE 41.1 YETERLİ GIDAYA ULAŞAMIYOR

Katılımcıların yüzde 51,5’i Temmuz ayı içerisinde maddi yetersizlikten ötürü tercih ettiği gıdalardan mahrum kaldığını belirtti. Katılımcıların yüzde 41,1’i yeterli gıdaya ulaşamadığı için porsiyonlarını küçülttüğünü belirtti.

Öte yandan katılımcılara sorulan "İstanbulluların ilk üç sorunu nedir?" sorusuna verilen yanıt; Sığınmacı ve mülteciler, ekonomik sorunlar ve olası "İstanbul Depremi" oldu.