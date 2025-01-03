Yıllık Enflasyonda Hedef 12'den Vuruldu! Mehmet Şimşek'ten İlk Açıklama: '20 Puan Düştü, Daha da Düşecek'

Türkiye'de memur ve emekli maaşları açısından kritik enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları aylık olarak yüzde 1,03 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 44,38 olarak kaydedildi. Verilere göre yıllık çekirdek enflasyon yüzde 45,34 oldu.

Üretici fiyatları tarafında da ivme aşağı yönlü oldu. Aylık üretici enflasyonu yüzde 0,40 olurken, yıllık üretici enflasyonu ise yüzde 28,52 olarak gerçekleşti.

Aylık artışta beklentilerin altında kalan Aralık ayı TÜFE verisi, yıllık bazda Merkez Bankası’nın hedeflerine oldukça yaklaştı. Dezenflasyonda en önemli yıl olarak nitelendirilen 2024 yılı enflasyonu için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ilk değerlendirme geldi.

ENFLASYONDA 20 PUANLIK DÜŞÜŞ

“Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir” diyen Bakan Şimşek şu açıklamayı yaptı:

“Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 44,4’e gerileyerek 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü. Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz.”

Kaynak: Haber Merkezi