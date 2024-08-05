Yıllardır Böylesi Görülmemişti! 1991'den Sonraki En Büyük Altın Keşfi
Dünyanın en büyük altın maden üreticilerinden Rusya, yer altı zenginliklerine bir yenisini ekledi. Rusya'nın Sovinoye altın madeninde keşfedilen 100 tonun üzerindeki rezerv, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından bu yana Rusya sınırlarında yapılan en büyük altın rezervi keşfi oldu. Bölgedeki keşifler için 1 milyar ruble yatırım yapan şirket, verdiklerinin karşılığını ilk yılında almayı başardı.
Ukrayna'yı işgali nedeniyle her geçen gün milyarlarca dolar değerinde askeri harcama yapan Rusya, bu harcamaları finanse etmek için enerji kaynakları arayışını artırdı.
Büyük beklentilerle Sovinoye bölgesinde açılan altın madeninde 100 tonun üzerinde altın rezervi keşfedildi. Ülkenin en büyük altın madeni işletmecilerden Atomredmetzoloto, bu gelişmeyi 1991'den sonra ülkede açılan en büyük altın madeni olarak duyurdu.
1 MİLYARDAN FAZLA YATIRIM YAPILDI
Proje endüstriyel bir kompleksin kurulması ve alaşımlı altın külçelerinin üretilmesini içeriyor. Şirket, sürekli permafrost koşullarında gerçekleştirilen yıl boyunca sondaj çalışmalarının tamamlandığını belirtti. 123 kuyu açılan bu çalışmalarda toplam uzunluğun 32 km'yi aştığı ifade edildi.