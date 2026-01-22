Yıllardır Beklenen Karar Resmen Çıktı: Yarım Gün Mesai Dönemi Başladı! Kimler Yararlanacak?

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı artık sözleşmeli personel için de geçerli oldu. Yaklaşık 500 bin kamu çalışanını ilgilendiren kararla, kadrolu ve sözleşmeli arasındaki önemli bir hak farkı ortadan kaldırıldı.

Kamuda görev yapan yüz binlerce sözleşmeli personelin uzun süredir beklediği düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, bugüne kadar yalnızca kadrolu memurlara tanınan doğum ve evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı, artık sözleşmeli çalışanları da kapsayacak. Böylece iş ve aile yaşamı dengesini güçlendirmeyi amaçlayan uygulamada önemli bir eşitlik sağlanmış oldu.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Yeni düzenleme ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personel, kadrolu memurlar ile aynı usul ve esaslar çerçevesinde yarım zamanlı çalışabilecek. Ancak uygulamanın kapsamı dışında kalacak personel gruplarını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanlığı’na ait olacak.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Doğum yapan personel analık izninin bitiminden, eşi doğum yapanlar ise babalık izninin ardından yarı zamanlı çalışma talebinde bulunabilecek. Bu hak, çocuğun zorunlu ilköğretim çağına başladığı ayı takip eden ay başına kadar kullanılabilecek.

ÇALIŞMA SÜRESİ VE İZİNLER

Yarım zamanlı çalışmaya geçen personelin haftalık mesaisi, normal sürenin yarısı olarak uygulanacak. Bu haktan yararlananlara ayrıca süt izni verilmeyecek. İsteyen çalışan, başvuru yaptığı ayı izleyen ay başından itibaren tam zamanlı çalışmaya dönebilecek; ancak aynı çocuk için bu hak ikinci kez kullanılamayacak.

MALİ HAKLAR NASIL UYGULANACAK?

Yarım zamanlı çalışma döneminde maaş ve sosyal haklar yarı oranında ödenecek. Kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi için gereken hizmet süreleri de bu süreçte yarım süre olarak değerlendirilecek. Fiili çalışmaya bağlı ödemeler ise ilgili mevzuata göre sürdürülecek.

BAKANDAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, sözleşmeli personelin de doğum ve evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkına kavuştuğunu belirterek, “Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonumuz doğrultusunda, çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu düzenlemenin tüm ailelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

