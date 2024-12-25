Yılın Son Faiz Kararı! Merkez Bankası Faiz İndirecek mi? JPMorgan'dan Yeni Tahmin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te yılın son faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENTİSİ

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

JP MORGAN'DAN FAİZ İNDİRİM TAHMİNİ

JPMorgan. TCMB'nin kademeli faiz indirim sürecine 26 Aralık Perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında 150 baz puanlık indirimle %48,5'ten başlamasını beklediklerini bildirdi.

"Art arda beş ay süren yukarı yönlü enflasyon sürprizlerinin ardından, TCMB'nin bu ay ölçülü bir faiz indirimi yapması muhtemel" diyen JPMorgan, 2025 ilk çeyrekte TCMB'den üç adet 150 baz puanlık indirim beklediklerini de vurguladı.

JPMorgan, TCMB'nin Nisan ayından itibaren her PPK toplantısında 200 baz puan indirime gideceğini ve 25 yılsonuna kadar faizi %30'a indireceğini düşündüklerini de belirtti. Ancak JPMorgan, "Enflasyon üzerindeki riskler yukarı yönlü olduğu için 2025 yılında daha uzun süre daha yüksek faiz oranları için riskler görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Aralık ayında manşet TÜFE'nin aylık bazda %1,5 olmasını beklediklerini belirten JP Morgan, TÜFE'nin bu yıl sonunda Kasım ayındaki %47,1'den %45,0'a gerilemesini beklediklerini vurguladı.

JPMorgan, "Her ne kadar enflasyon ivmesinin Aralık ayında yavaşlamasının muhtemel olmasını rağmen, 2025 ilk çeyrekte'te ücretler, yönetilen fiyat ve otomatik vergi artışları nedeniyle yükselmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi