Yılın Son Enflasyon Raporunun Tarihi Değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporu'nun yayım tarihini 8 Kasım 2024 olarak güncelledi.

TCMB duyurusunda, Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın yurt dışı toplantı programı nedeniyle 2024 para politikası metninde 31 Ekim 2024'te yayımlanacağı duyurulan Enflasyon Raporu 2024-IV'ün yayım tarihinin 8 Kasım 2024 olarak güncellendiği bildirildi.

Duyuruda, Enflasyon Raporu yayım tarihlerine, Merkez Bankasının internet sitesindeki takvim sekmesinden ulaşılabileceği belirtildi.

Merkez Bankası, üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korumuş, 2025 ve 2026 tahminleri de sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde kalmıştı.

Kaynak: AA