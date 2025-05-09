Yılın İlk Hasadı Türkiye'nin Kalbinde Başladı, Borsada Satışa Girdi! Tarım Sektöründe Büyük Heyecan
2025 yılının ilk buğday ürünü, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Hububat ve Bakliyat Satış Salonu'nda düzenlenen ilk seansla alıcı buldu. Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesi’nde hasat edilen ekmeklik buğday, Gaziantep’e getirilerek kilogramı 13 lira 50 kuruştan satıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ülke genelinde buğday sezonu resmen açıldı. Türkiye’nin sıcak iklim kuşağında yer alan Adana’da yapılan ilk hasat, bu sezonun başlangıcını simgeliyor. Hasadı tamamlanan ürün, Gaziantep’te düzenlenen satışla piyasaya sunulurken, bu gelişme tarım sektöründe heyecan yarattı.
İLK MAHSÜLÜN SATIŞI GERÇEKLEŞTİ
Yüreğir’in Belören Mahallesi'nde yetiştirilen ve üretici Mustafa Nazik tarafından Gaziantep’e ulaştırılan ilk ekmeklik buğday, Güneşoğlu Tarım tarafından satışa çıkarıldı. Satış, GTB Hububat-Bakliyat Salonu’nda gerçekleşirken, ürünü Öz Un Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 13,50 TL/kg fiyatla satın aldı. Sezonun ilk buğdayı olması nedeniyle satış işlemi sembolik anlam taşıdı.
Yeni sezonun başlangıcı olan satış seansı, borsada yoğun katılımla gerçekleşti. Sabah saatlerinde düzenlenen etkinliğe, GTB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Alagöz ve Orhan Özdemir ile Meclis Üyesi Hakkı Kılıç katıldı. Sektör temsilcilerinin ilgiyle takip ettiği satışta, ürün kalitesi incelenerek alım yapıldı. Bu işlem, hem sembolik önemi hem de sezonun gidişatı hakkında ipucu vermesi açısından dikkat çekti.
HASAT HAZİRAN İTİBARIYLA TAMAMEN BAŞLIYOR
GTB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alagöz, satış sonrası yaptığı açıklamada, Gaziantep ve çevresinde buğday hasadının Haziran ayının ilk haftası itibarıyla başlayacağını duyurdu. Alagöz, bu yıl özellikle kıraç arazilerde kuraklık nedeniyle verim düşüşü yaşanabileceğine dikkat çekerek, üretimde mevsimsel koşulların belirleyici rol oynadığını vurguladı.
KURU ARAZİLERDE VERİM DÜŞÜK OLABİLİR UYARISI
Alagöz, “Sulu tarım yapılan alanlarda daha iyi bir verim bekliyoruz ancak kıraç arazilerde maalesef kuraklık kendini hissettirdi. Bahar yağışlarının yetersiz kaldığı bölgelerde verim beklentisi geçen yıla kıyasla daha düşük olabilir” değerlendirmesinde bulundu.