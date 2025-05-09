Yılın İlk Hasadı Türkiye'nin Kalbinde Başladı, Borsada Satışa Girdi! Tarım Sektöründe Büyük Heyecan

Yeni sezonun başlangıcı olan satış seansı, borsada yoğun katılımla gerçekleşti. Sabah saatlerinde düzenlenen etkinliğe, GTB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Alagöz ve Orhan Özdemir ile Meclis Üyesi Hakkı Kılıç katıldı. Sektör temsilcilerinin ilgiyle takip ettiği satışta, ürün kalitesi incelenerek alım yapıldı. Bu işlem, hem sembolik önemi hem de sezonun gidişatı hakkında ipucu vermesi açısından dikkat çekti.