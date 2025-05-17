Yılın İlk Hasadı Başladı: Dalından Koptuğu Gibi 17 Bin TL'den Satıldı

SEZONUN İLK HASADI YAPILDI

Yaklaşık 3 milyon dönüm tarım arazisine sahip Mardin, Türkiye'nin hububat ve bakliyat üretiminde önemli bir rol üstleniyor. Sezonun ilk buğday hasadı, Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi’nde yapıldı. 100 dönümlük araziden yalnızca 6 ton ürün elde edildi. Bu düşük verimin nedeni ise bölgedeki kuraklık olarak gösterildi.

İlk mahsul, üretici Mehmet Can Atasever tarafından tarladan alınarak, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'nde zahireci Musa İliş'e satıldı. Buğday, kilosu 17 liradan tonu ise 17 bin liradan alıcı buldu.