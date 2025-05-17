Yılın İlk Hasadı Başladı: Dalından Koptuğu Gibi 17 Bin TL'den Satıldı
Kızıltepe Ovası’nda yapılan sezonun ilk hasadında, buğdayın kilosu 17 TL'den tonu ise 17 bin TL'den satıldı. İlk ürünler, Türkiye’nin dört bir yanına sevk edilmeye başlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin önemli tarım merkezlerinden Mardin’de buğday sezonu resmen başladı. Kızıltepe Ovası’nda gerçekleştirilen ilk buğday hasadında, ürünün kilosu 17 TL'den tonu ise 17 bin liradan satıldı. İlk ürünler, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi’ne ulaştırılarak Türkiye’nin dört bir yanına sevk edilmeye başlandı.
SEZONUN İLK HASADI YAPILDI
Yaklaşık 3 milyon dönüm tarım arazisine sahip Mardin, Türkiye'nin hububat ve bakliyat üretiminde önemli bir rol üstleniyor. Sezonun ilk buğday hasadı, Derik ilçesine bağlı Konuk Mahallesi’nde yapıldı. 100 dönümlük araziden yalnızca 6 ton ürün elde edildi. Bu düşük verimin nedeni ise bölgedeki kuraklık olarak gösterildi.
İlk mahsul, üretici Mehmet Can Atasever tarafından tarladan alınarak, Kızıltepe Hububat Ticaret Merkezi'nde zahireci Musa İliş'e satıldı. Buğday, kilosu 17 liradan tonu ise 17 bin liradan alıcı buldu.
KURAKLIK VERİMİ DÜŞÜRDÜ
Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, bu yıl bölgede ciddi kuraklık yaşandığını belirterek, "Son 30-40 yılın en düşük yağış miktarıyla karşı karşıyayız. Kuru arazilerde verim, geçen yıllara göre ciddi oranda düştü. Aynı tarladan geçen yıl 40 ton buğday alınırken, bu yıl yalnızca 6 ton ürün elde edildi" dedi.
SULU ARAZİLERDE UMUT SÜRÜYOR
Mardin’de özellikle Kızıltepe Ovası'ndaki tarım alanlarının yaklaşık %80’i sulanabilir durumda. Başkan Öter, bu arazilerdeki verim beklentisinin yüksek olduğunu ifade ederek "Sulu alanlarda bu düşüşü yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Umudumuz bu bölgelerde. dedi.